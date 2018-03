Serra Ferrer: "¿Europa? No tenemos que ir a escondidas"

A falta de once jornadas para el final de la Liga, el Betis se encuentra a tres puntos del séptimo clasificado, el Girona, una posición que casi con total seguridad otorgará una plaza europea la próxima temporada. Si en el club apenas se había hablado abiertamente de este objetivo europeo, el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, sí apuntó ayer a esa meta y aseguró que se dispone de los elementos necesarios para alcanzarla.

"Esto se demuestra a través del día a día y en los partidos que marca el calendario cada semana. Estamos bien colocados, todavía no ha llegado el sprint final, pero si estamos colocados tengo la creencia de que podemos hacerlo", aseguró Serra Ferrer en Radio Marca, donde posteriormente amplió su respuesta para no dejar duda de esa ambición que él pretende imponer en la entidad: "A mí me produce alegría poder hablar de Europa. Si no se hablado más es por prudencia. No es que pensemos que no lo podemos lograr o no la deseemos. También hay que tener un punto de humildad y prudencia, otros equipos tienen esas posibilidades. No tenemos que ir a escondidas o de puntillas. Tenemos una buena plantilla y un buen cuerpo técnico, y si tenemos posibilidades en ese sprint final tenemos que hacerlo".

El balear, que ayer celebró su 65 cumpleaños -fue felicitado por el propio Betis en las redes sociales-, también se refirió a la excelente temporada de Joaquín, quien en Mestalla volvió a liderar el juego de ataque con sus desbordes y profundidad. "¿Qué le hemos dado? Lo que nos da él a nosotros cada día. Yo le digo que corre más y juega más que cuando yo lo entrenaba. Está en un gran estado de forma, mentalmente también muy brillante en cuanto a su responsabilidad con el equipo. Hace una unidad en el grupo muy fuerte", manifestó Serra.