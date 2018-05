Setién: "El Athletic es el Athletic..."

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha tratado los siguientes temas:

Parte médico y convocatoria: “Guardado tiene un golpe que va a tener que estar parado unos cuantos días y ha habido que medicarlo. Tiene un problema que esperemos que se pueda solucionar. Ya arrastraba un problema y le dieron una patada el otro día en esa zona y le han complicado las cosas. Tiene bastante dolor y hay que controlarlo. Tiene que estar cuatro o cinco días parados y veremos a ver la semana que viene. En principio casi seguro que el martes no podría. Habría que esperar cómo evoluciona. Francis y Rafa siguen arrastrando problemas que tenían. Adán y Dani siguen evolucionando bien de los problemas que han tenido y veremos a ver cuándo se pueden incorporar a los entrenamientos con el grupo de forma continuidad. Luego hay jugadores que viajan que han tenido problemas, como Barragán y Joel, que no entrenó ayer, y Barragán igual. Javi García ayer también se tuvo que marchar del entrenamiento por un golpe, y hoy no ha terminado el entrenamiento. Y a ver cómo esta mañana. Recuperamos a Bartra”.

Quinta plaza: “Entre la quinta y la sexta nos permitirá ir a la fase de grupo directamente y eso nos da un poco más de margen con las vacaciones y eso está bien. Trataremos de quedar lo más alto posible, pero la quinta o sexta plaza no es lo mismo que la séptima por la eliminatorias. Es verdad que el otro día vivimos un ambiente extraordinario al final del partido porque matemáticamente conseguimos un objetivo que al principio no teníamos. Luego durante la semana hemos estado normal. Sólo nos preocupa de verdad los jugadores afectados. Yo creo que aún con todo haremos un equipo competitivo e iremos a tratar de ganar a San Mamés”.

Derbi: “Sí pienso. Suelo pensar en cómo van a estar las piezas en el tablero varias semanas. Lo voy a tener en cuenta. Todos sabemos la importancia del próximo partido, pero lo afrontaremos cuándo llegue el momento, aunque hay cosas que tendremos en cuenta, como las sanciones. Tenemos varios jugadores con cuatro tarjetas y queremos que jueguen el derbi”.

Lágrimas: “Me sentí un moña (risas). Son emociones que uno siente. No es fácil controlarse y uno no puede ir en contra de como es. La satisfacción del otro día después de un año tan largo y difícil fue una explosión de sentimientos. No suelo ser alguien que contenga lo que siente, tanto lo bueno como lo malo. El gesto de los jugadores y nuestro público me enorgullece”.

Athletic: “El Athletic es verdad que a priori no ha tenido un buen año. Ha sufrido bastante, no ha tenido continuidad en los buenos resultados. En su último partido en casa sufrió y perdió, pero el Athletic es el Athletic y sé cómo esos jugadores sienten la camiseta y la importancia que para ellos tienen en este partido en hacer una buena imagen. Espero al mejor rival. Si le salen las cosas cuento con que nos van a apretar con una intensidad enorme. Como no estemos a la altura que hemos estado en estos partidos… Ahora todo el mundo nos quiere ganar, la realidad es que va a ser un partido difícil y competido y tendremos que estar intensos y con la máxima exigencia”.