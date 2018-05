Setién: "Intocable no hay nadie"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha sido protagonista en la Cope, donde ha repasado tanto la actualidad de la plantilla como el futuro del equipo la próxima temporada con tres competiciones. "Intocable no hay nadie", ha expresado el técnico sobre la posibilidad de que algunos jugadores puedan dejar el equipo este verano.

"Solamente soy el entrenador, daré mi opinión, sugeriré futbolistas que me gustan y otros que no quiera que se vayan... Pero lo mismo con una venta y con ese dinero puedes traer uno mejor. Intocable no hay nadie. Me adaptaré siempre, mi manera de trabajar ha sido por consenso, me encantará ponerme de acuerdo con Lorenzo y el club para lo mejor para el equipo. Éste es el club que debe ser. Acertaremos y nos equivocaremos todos", ha indicado Setién, que también ha admitido esa inquietud por su estreno europeo del próximo año: "Hay cosas que desconozco y me preocupan, quiero hacer un buen trabajo, quiero continuar este proyecto pero hay cosas que no puedo controlar. Me preocupa la historia de este club cuando jugó en Europa y tuvo en la Liga un rendimiento muy pobre. No sé qué equipo vamos a confeccionar. No sé si este club está preparado para asumir tres competiciones con la exigencia que tiene. He sido partidario de crecer poco a poco, no aventurarse por cuatro partidos buenos o malos. Ya tenemos una idea, un gran número de jugadores ya saben lo que hacemos, lo tienen mecanizado. Pero sí tienes ciertas dudas, ya sabemos cómo es este club".

Los primeros pasos de la planificación se están dando estos días, de ahí que Setién aún esté expectante. "Cada año se supone que un equipo que quiera crecer tiene que haber cambios, habrá llegadas y salidas. No sé el número de jugadores que vana salir ni llegar. La idea es tener una plantilla competitiva, la mejor posible, dentro de unos parámetros económicos. Igual hay algún jugador que quiere salir y que cuentas con él. Adelantarse a los acontecimientos... Hasta que empiece la temporada no veré el equipo que tengo, si los jugadores que he traído se van a adaptar... Hasta que no vea a los rivales, no eres tú solo el que juega. Los equipos que este año han estado por detrás han mejorado su punto de rendimiento", ha comentado el cántabro, que ha puesto en valor el trabajo realizado: "No hubo nunca dudas sobre nuestra forma de jugar. Los que mandan tampoco me dieron muestras de dudar de nuestra manera de hacer las cosas. Ha habido una firmeza que se ha transmitido a los jugadores. Si hemos salido de situaciones comprometidas ha sido por estar convencidos de lo que estábamos haciendo y de que al final las cosas iban a salir bien".