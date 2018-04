Setién: "Doy por bueno el empate"

"Doy por bueno el empate". Fue claro Quique Setién en la sala de prensa del Wanda Metropolitano. Y es que, al valorar el desarrollo del encuentro, lo cierto es que su equipo pudo ganar, pero también perder. "Ellos tuvieron el tiro al palo y otra ocasión en el primer tiempo. Nosotros tuvimos varias contras y alguna ocasión clara. En general hicimos un buen partido y fuimos superiores en algunos tramos. Podíamos haber ganado, pero también perdido", resumió el entrenador del Betis.

Quizá con la espinita de no haber conseguido la victoria, pero satisfecho con la actuación de los suyos. Así compareció Setién, que destacó que su equipo "superó la presión" del rival, al que llegó a "hacer daño". "La imagen dada es buena, el empate lo podemos considerar justo y el punto nos mantiene en la línea que llevamos en las últimas jornadas", sostuvo el santanderino.

Tuvo que sobreponerse el Betis a un planteamiento del Atlético con el que no contaba: la defensa de cinco. "La verdad es que me sorprendió, no esperaba eso. Seguramente Simeone vio el partido contra Las Palmas, que nos exigió, y quiso probar algo distinto a lo que acostumbra", reveló el preparador verdiblanco.

Pese todo, el Betis "mantuvo la presión adelantada" y tuvo "paciencia y claridad para salir bien con el balón", como se encargó de apuntar Setién. La defensa de cinco no fue él único obstáculo a sortear en el feudo rojiblanco. La lesión de Dani Giménez trastocó sobremanera los planes de Setién, sobre todo porque, según adelantó, "no pinta bien": "Vamos a esperar para confirmar qué le ocurre, pero tiene bastante dolor y quizá tenga alguna rotura. Es un inconveniente importante, como fue en su día la lesión de Adán".

A pesar de esta nueva incidencia en la portería, el técnico del Betis prefirió ser optimista: "A lo largo del campeonato ya hemos sufrido lesiones de jugadores que nos estaban dando mucho y hemos conseguido salir adelante, porque todos están enchufados". Por eso mismo, Setién no dudó de las capacidades de Pedro: "Tiene los conceptos, pausa y buena salida del balón. Entre todos los ayudaremos si tiene que volver a jugar".

Preguntado por las claves de su mejoría defensiva, pues su equipo ya encadena seis partidos sin encajar gol, Setién sostuvo que el Betis "es mucho mejor equipo ahora que en noviembre", lo que obedece a la "buena progresión" de sus jugadores, que tienen "un nivel de comprensión altísimo". "Esta noche fuimos un equipazo, y eso también fue gracias a la estabilidad del club. Los dirigentes están haciendo las cosas muy bien y se merecen que lo diga", añadió el preparador cántabro.