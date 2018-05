Setién: "Tenemos una base de cara al futuro"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su última conferencia de prensa de la temporada, en la víspera del partido ante el Leganés. El técnico indicó que espera que su equipo mantenga el nivel para acabar con una buena imagen la temporada, a la vez que miró el horizonte con optimismo. "Tenemos una base de cara al futuro", señaló Setién, que también tuvo palabras de elogios para esos canteranos que han dado el salto al primer equipo.

Parte médico: "Hay algunos futbolistas con golpes, pero salvo el caso de Andrés (Guardado) no perdemos a ningún jugador. Recuperamos a todos. La convocatoria se incorpora Julio (Gracia) del filial. Estamos en perfectas condiciones para el partido".

Mentalización: "Hemos tratado por todos los medios que el equipo se mantenga con el nivel de estrés que necesita para competir. Vamos a ver lo que nos encontramos en el partido, una cosa es lo que piensas y otra es la realidad. Nos estamos jugando la quinta plaza, independientemente de lo que haga luego el Villarreal. Queremos los tres puntos".

Rubén Castro: "Va a jugar, ya veremos si de inicio o durante el partido. No soy adivino, soy entrenador nada más. Ya me gustaría que pudiera marcar, nos valdría para la posibilidad de ganar, pero en fútbol haríamos todos 14 en la quiniela si supiéramos lo que va a pasar. Está con muchas ganas, está entrenándose bien desde siempre, hace todo lo posible por jugar. Sabe que tiene ese aliciente personal, no hablo mucho con él, es un muchacho que habla poco. Podría haber jugado algunos minutos más,pero son decisiones que me competen. Entra dentro de las decisiones de uno".

Temporada: "Hemos completado el entrenamiento 250, que da colofón a una temporada extraordinaria en muchos sentidos. Hay muchísimas cosas positivas, al margen de la posición en la tabla. Hemos conseguido que el equipo se identifique con una manera de jugar, que varios chavales del filial se conviertan en jugadores de Primera, hemos cambiado la dinámica de pesimismo por optimismo, hemos conseguido hacer felices a mucha gente. Y la satisfacción personal de saber que tenemos una base de cara al futuro y lo que no esperabas conseguir tan pronto, vamos a competir en Europa el año que viene, pese a que lo largo del campeonato ha habido muchas dificultades: lesiones, incomprensión, momentos difíciles de verdad. Hemos tenido siempre la mirada fija en nuestro camino. Podemos mirar al futuro con optimismo".

Joaquín: "Me imagino cualquier cosa. Trato de decirle que todavía es futbolista, que está muy bien que prepare su futuro. Compatibilizar ese mundo con el fútbol no es fácil. Hay que centrarse mucho, este año lo ha hecho y espero que el año que viene contar con él a plena dedicación y dando lo que nos ha dado este año que ha sido mucho, dentro y fuera del campo. Genera alegría y eso es muy positivo".

Caparrós: "Siempre que alguien cree que comete un error, me parece bien que pida perdón. Recapacitar es muy bueno, todo el mundo se puede equivocar. Todos tenemos algún marrón en nuestro vida. No sentí nada, me sonreí un poco y nada más".

Europa: "España a nivel global tenemos una de las mejores ligas europeas, cada año lo demuestra consiguiendo objetivos como Champions, Ligas Europas... Eso da con exactitud el nivel de la Liga. Que un equipo como el nuestro pueda quedar quinto en una liga con tanto nivel tiene mucho mérito. Trataremos de dar espectáculo con nuestro equipo y querremos mantener el nivel".

Atlético: "Me gusta un estilo de juego, pero respeto el resto de los modelos y cómo jueguen le resto de los equipos. Ha hecho muy bien las cosas en estos 6-7 años, el mérito que tiene es extraordinario. Felicitarlo porque eso no es nada fácil".

Vacaciones: "A mí todavía me queda trabajar un poco más, salvo los lesionados que tienen un programa establecido para seguir trabajando, es lógico que después de tantos meses de someterte a esta tensión que tenga sus vacaciones, que disfruten. Se les ha dado un programa para que todas las vacaciones no sean estar tumbados en la playa. El año que viene nos esperará una temporada muy ilusionan y espero que todo el mundo sea consciente de esto y espero que estemos a la altura".

Garitano: "Felicitarlo por las campañas que lleva haciendo en ese equipo desde hace mucho tiempo. Es un hombre que a mí me cae bien, es muy trabajador, demuestra una humildad enorme. En una ciudad como Leganés no es fácil meterlo en Primera y mantenerlo con la solvencia que lo ha hecho. Eso es culpa del entrenador. Espero que tenga un futuro en otro equipo como en Leganés".

Canteranos: "Siempre hay que tener una cierta valentía cuando te juegas tu puesto, lo normal es poner a gente más veterana. Pero cuando decidí ser entrenador pasé cosas por encima, no me preocupa mi futuro como entrenador, hago las cosas a mi manera, tengo las cosas claras. Ahí entra esa alternativa que suelo hacer, cuando debuté como entrenador hice lo mismo, en el Racing debutaron varios jugadores del filial y acabamos ascendiendo. Me fijo mucho en el rendimiento de los jugadores y ellos han sabido estar a la altura. No les he regalado nada, se lo han ganado ellos. Han aprovechado esa oportunidad. No me tiene que agradecer nada, se lo tienen que agradecer a sus padres, a su entorno, a sus entrenadores anteriores, que son los que los han construido a lo largo de muchos años. Me alegro por el paso que han dado, me alegro por el Betis, que no se tiene que gastar dinero en futbolistas. Ya los podemos considerar como jugadores de verdad, que irán teniendo sus minutos si se los siguen ganando. Dependen de ellos más que esa oportunidad. Espero que sean dignos de lo que han conseguido, que no se distraigan, que sigan trabajando, que se olviden del ruido que hay alrededor, que se centren en el trabajo. Nadie que no sean ellos les va a dar nada".