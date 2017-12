Setién no mira al derbi

Los cinco sentidos puestos en el Athletic. Éste fue el mensaje que Quique Setién mandó en la rueda de prensa previa a la cita de esta noche en Heliópolis, aparcando por completo el derbi: "No me preocupo demasiado de los rivales. El partido del Día de Reyes será otro diferente al de mañana. Nosotros tenemos la mirada fija en este partido". Incluso al ser cuestionado por los jugadores apercibidos de cara al choque ante el Sevilla (Amat, Mandi y Feddal), el cántabro fue contundente: "Juegan mañana. El partido importante es éste. Tenemos que sacar estos tres puntos porque daríamos un paso importante para el futuro. Tenemos jugadores apercibidos, pero nos va a pasar durante la temporada, y tenemos lesiones, pero seguiremos siendo competitivos. Para nosotros, este encuentro es vital. Por eso necesitamos a la afición. Lo inmediato es el Athletic y no tenemos que pensar en nada más".

Tras la victoria en Málaga, los verdiblancos encaran la cita ante los vascos con confianza, aunque Setién no se fía de rival: "Este equipo maneja registros que no son fáciles de controlar: tiene jugadores fuertes, los centros, las segundas jugadas, cuando tiene el balón sabe qué hacer con él... Lo que tiene por encima de todo es la capacidad para trabajar, correr, realizar la presión... No obstante, es cierto que la victoria en Málaga nos va a dar más tranquilidad para gestionar el balón. Afrontamos el partido en un buen momento".

Setién no podrá realizar este viernes muchas rotaciones, pero se muestra optimista después de ganar en Málaga de cara al futuro: "No hemos tenido mucho tiempo para recuperarnos. Y no podemos utilizar a todos los jugadores. Incluso la necesidad que tenemos de tirar de jugadores del filial. Esto es un contratiempo importante que da valor al hecho de estar como estamos clasificados en la tabla después de una crisis. Estar ahí con la cantidad de lesionados nos invita a pensar en el futuro con cierto optimismo".

Por último, el técnico del cuadro bético fue cuestionado sobre la llegada de fichajes: "No soy de pedir, pero siempre espero que los Reyes se porten bien. Además como yo me porto bien siempre las expectativas son grandes, pero veremos a ver, porque en casa a veces hay dificultades y no hay para todo".