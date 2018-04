Setién ya marca el futuro

Con el equipo registrando su mejor racha de la temporada, lo que lo ha consolidado en la zona europea, el club también trabaja en la confección de la plantilla de la próxima. "Si entramos en Europa hay que tener a más gente. Así lo hemos hablado ya. Todos nos vamos a exigir mucho", admitió ayer Quique Setién, entrenador del Betis, que ya ha colocado varios nombres encima de la mesa del vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, para ese futuro que él sueña en verdiblanco.

El primero de la lista responde al nombre de Dani Ceballos. Tras el infructuoso intento de retenerlo el pasado verano y el de repescarlo en enero, que Setién encabezó en primera persona, al cántabro le gustaría contar con el utrerano el próximo año. Desde el entorno del jugador se valora este interés, aunque siempre aguardando la decisión del Real Madrid. "Como a todos los buenos futbolistas me encantaría poder entrenarlos. Yo no sé si la afición tiene algo que perdonarlo, la verdad. Yo sé cómo es la gente, a veces se deja llevar por la pasión. Lo que no tiene en cuenta la gente es que son chavales de 20 años que a veces no toman ellos las decisiones. A veces el entorno no les favorece, y no hablo de Ceballos o Fabián, sino en general. No podemos pedirles que acierten en todo", señaló Setién en Radio Marca sobre un posible regreso del utrerano a Heliópolis y ese recibimiento que le dispensaría la afición verdiblanca.

El técnico ya ha dejado claro con el club que la plantilla será más larga si se juega en Europa

Y es que a Setién le gustaría juntar en la medular a dos canteranos como Dani Ceballos y Fabián, aunque con éste último también tiene el temor de perderlo. "Por supuesto que lo tengo. Cuando tienes a un futbolista en progresión… Pero le aconsejo que se quede. Hay que mirar las circunstancias de cada jugador y el momento. Sé lo que es ir a un equipo grande pero que no puedas cumplir las expectativas con 21 años. Necesitas tiempo para hacerte futbolista, por bueno que parezca. Necesitas un estatus para estar en el Milan, en el Madrid… Me pasó cuando me fui al Atlético. Todo el mundo estaba encantado conmigo en el Racing pero en el Atlético son todos buenos. Fabián es un gran futbolista, como Ceballos, y lo que les viene bien es jugar. Si encima coinciden con la idea del entrenador, van a crecer y a verse mejor. Fabián hace cosas muy bien, pero todavía no lo hace todo bien", manifestó el técnico, que confía en la continuidad del centrocampista palaciego.

A esos nombres propios de Dani Ceballos y Fabián se le añade el de Sergio Canales. El cántabro es otra petición expresa de Setién, que lo conoce desde muy joven y que entiende que el zurdo se adaptaría a la perfección a ese estilo que ha impuesto en el Betis. "A nosotros nos favorecen jugadores que entienden el juego y lo interpretan bien. Yo no pienso en Fabián, yo veo a un futbolista que hace bien las cosas. Que le pides y propones y lo pone encima de la mesa. No le tienes que explicar las cosas 20 veces. Lo ideal, y ya hemos estado reunidos con Serra, es contratar cada vez a menos futbolistas. Seleccionar muy bien a los que van a aportar y ayudar a los de ahora. No nos vale cualquier futbolista, al menos a mí. Hay que fijarse bien y darle muchas vueltas a ese tema", aseguró Setién, que insistió en esa visión de futuro: "El Betis lleva una serie de años que no le están saliendo bien las cosas. Ha cambiado en lo que vamos de siglo 24-25 veces de entrenador, no te digo la de decenas de jugadores que han pasado por aquí, el despilfarro económico que eso ha supuesto. Yo he venido aquí a crear algo, pensando que dure en el tiempo y no en el próximo domingo. Todo es un proceso que es complejo y lleva tiempo organizarlo y formarlo. Si no entramos en Europa será un palo enorme, pero el año que viene empezaremos con muchas más cosas avanzadas. No tendremos 13-14 futbolistas nuevos y otros que estaban aquí que no conocíamos hasta que llevamos tres meses aquí".

También se refirió Setién al futuro de Antonio Adán, recién operado de esas molestias de pubis que no le han permitido finalizar la temporada sobre el césped. "Tiene en contrato en vigor. Yo no tengo ningún problema con Adán, ninguno. Se tendrá que ganar el puesto con los porteros que haya. El que mejor esté, jugará. Es lo que hay", aseguró el técnico, que tiene pendiente todavía algunas conversaciones para determinar la composición de la plantilla del año próximo: "Antes de que yo diga nada, primero hablaré con los jugadores. Y le daré mi informe al club".