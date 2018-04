Setién: "No podemos acomodarnos"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante Las Palmas en la que ha tratado los siguientes asuntos:

Buena racha: “Tampoco merece mayor atención. Me gusta sumar puntos, que mi equipo siga haciéndolo bien. Ojalá podamos sumar la sexta, la séptima y todas las que podamos”.

Presión: “En las rachas no todo lo que sucede es solamente producto de una causa. Tanto las cosas buenas como las malas. Aquí tenemos la culpa todos de la marcha que llevamos, de la misma manera que cuando no estábamos tan bien. Es importante que uno esté tranquilo porque problemas siempre va a haber. Hay que mantener la calma y no desviarse del objetivo principal. Las circunstancias del Betis este año han sido en momento difíciles. Ahora nos toca vivir una etapa buena, pero tratamos de mantener la calma y no creernos nada. El fútbol da muchas vueltas, debemos ser humildes. De la misma manera que hemos ganado cinco seguidos ahora viene Las Palmas y nos puede ganar. Ya nos pasó en el partido de ida. Al final nos pintaron la cara. Lo importante es estar centrados, seguir trabajando y tener las cosas claras. Confiar en que los futbolistas den lo mejor de sí mismos y que la primera advertencia que van a recibir de mí mañana es que espero no tener que cambiar a ninguno en el minuto quince de partido. Va a ser muy difícil sacar el partido adelante. Es una de las últimas oportunidades de la Unión Deportiva de salir adelante. Nosotros fácil no ganamos a nadie, nos cuesta mucho. Esto es algo que no podemos olvidar”.

Las Palmas: “Es un equipo al que le tengo mucho cariño. Me trataron muy bien. Siempre estaré en deuda con la afición de Las Palmas. Yo sigo siendo socio de Las Palmas. Es un equipo al que siempre le tendré en el recuerdo. Me dio la oportunidad de entrenar en Primera. Esta situación que vive me da mucha pena. No me gusta lo que está pasando, pero el fútbol tiene estas situaciones. Hay que hacer las cosas bien para equivocarte lo menos posible. Sólo espero que si al final descienden puedan recuperar pronto su estatus, el que se merece esa afición y la historia de ese club”.

Tocados: “Francis sigue teniendo molestias. No ha entrenado con el equipo, Rafa Navarro tiene molestias que le impiden entrenar. Javi García no tiene en principio menor problema, hoy ha entrenado bien y para el Atleti estará bien. Adán ha salido al campo a tomar el sol. Está en un proceso de recuperación, está bien pero no hace nada prácticamente”.

Triunfo del Villarreal: “Si nosotros pensamos que los rivales que llevamos detrás no nos van a comprometer estaríamos equivocados. Yo la presión la tengo igual, hay que sufrir, no podemos acomodarnos, aquí se ganan y pierden puntos con facilidad. Quedan muchos puntos por disputar”.

Delanteros: “Nunca había tenido cuatro delanteros, si Álex tuviera ficha tendríamos cinco. Hay muchos partidos que sólo jugaríamos con uno. Esto me da muchos quebraderos de cabeza. Mañana dejaré a uno fuera y anoche no dormía pensando en ver a quién le toca. Todos están entrenando bien. Tony hizo muy buenos los minutos que jugó, Rubén entrena muy bien, Sergio y Loren están en muy buen momento. Tengo otros jugadores arriba que están muy ben, es una papeleta buena la que tengo”.

Cambios y parar goles: “Hay circunstancias que cambian la fisionomía del equipo, no la idea ni la filosofía. Primero yo lo achacaría a tres factores, hemos puesto un jugador más en una posición defensiva que nos permite controlar mejor los centros desde los lados, que es un aspecto que hemos ido solucionando. Luego otro aspecto es el punto de madurez que estamos adquiriendo y el nivel de concentración en muchas cosas. Podemos cortar las acciones ofensivas del rival más lejos de nuestra portería, tenemos más control en muchas fases del partido en cuanto a tener el balón. No rifamos el balón tanto como antes y tenemos un control mejor de los momentos del partido. La racha que llevamos no es normal porque ocasiones hemos sufrido. A eso le doy importancia y ahora en los últimos partidos nos han creado ocasiones como en partidos anteriores, pero rival no ha estado acertado. Pero si digo una palabra que englobe todo es el punto de madurez y que ha habido cambios, que antes jugaban unos jugadores y ahora otros”.

Interés del Betis en jugadores de Las Palmas: "Hay grandísimos futbolistas de Las Palmas que podrían estar perfectamente en el Betis".