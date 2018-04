Setién: “La posibilidad de estar en Europa es clara y estamos ilusionados con poder seguir sumando”

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha tratado los siguientes temas:

El parón: “Ha habido un poco de todo. Ha habido jugadores que tenemos que ver cómo responden en el partido porque han tenido viajes y encuentros, como Guardado, Fabián, Durmisi, Mandi... Les hemos tratado de controlar a lo largo de la semana. Espero que lleguen bien porque hemos tenido 24 horas más para descansar y preparar el partido. Espero que el equipo pueda responder en la línea que lo hizo últimamente. Cualquier otra situación podría darse, pero espero que esté a un buen nivel y espero que no acusemos este parón tan largo. Ellos, el Getafe, estarán igual que nosotros”.

Parte médico: “Ha habido algunos jugadores tocados, como Fabián, que vino con un golpe en las costillas, que le impidió entrenar un día y Francis va a tener que descansar. Espero que no sea mucho tiempo, porque es un poco menos de lo que en principio parecía, y la realidad es que Sanabria ya está entrenando bien, Joel irá convocado... No hay más novedades. Algunas molestias sin importancia, Joaquín está bien y entrará en la convocatoria. Veremos a ver si van respondiendo”.

Europa: “Para nosotros es obvio que la posibilidad de estar en un Europa es clara. Estamos muy bien posicionados en relación a los puntos que tenemos y el resto de equipos. Tenemos, no quiero decir un buen calendario, pero estamos muy ilusionados con poder seguir sumando, más que por otro cosa por el nivel que está demostrando el equipo últimamente. Estamos en un punto de lucidez muy alto y no podemos controlar lo que hace el resto de equipos. De momento, vamos con mucha ilusión a sumar estos tres puntos y a ver si lo conseguimos mantener hasta el final”.

Ascender la sexta plaza y superar al Sevilla: “En principio no hay mayor motivación para nosotros que sumar los tres puntos y superar al resto de rivales que podemos tener ahí, no sólo al eterno rival. Todo lo que pase ahora es circunstancial. Debemos ir con la humildad de siempre. Sabemos que hay equipos que son accesibles por arriba, pero hay otros que vienen por detrás con ganas de Europa. No va ser nada fácil. Tendremos que apechugar mucho para conseguir meternos. Cuanto antes sumemos los puntos mucho mejor”.

Tebas confirma que Inui irá al Betis: “No sé nada. Es la primera noticia que tengo. No sé si ha entrado algún contrato en la Liga, no lo sé. Bastante tengo con lo que tengo. Voy a dejar a un par de jugadores fuera de la convocatoria y eso es lo que me preocupa. Hasta el final de temporada hay que pelear con lo que tenemos”.

El Getafe: “Es un equipo con unas características definidas. No es fácil. Lo está haciendo bien. Nos vamos a tener que emplear a fondo y estar lúcidos. Tiene registros buenos en el aspecto defensivo y ofensivo. Las recuperaciones en el campo rival siempre acaban en peligro. Tienen tres o cuatro jugadores de calidad. Hacen goles con facilidad y defienden bien. Va ser un partido muy difícil y complicado. Espero que no nos pase como en el partido de aquí, por eso teneos que controlar las contras que nos hagan”.