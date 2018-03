Setién: “Tengo una prima importante en caso de ir a Europa, tengo ganas y da prestigio”

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que tratado los siguientes asuntos:

Joaquín: “Lo más probable. Ha tenido un problema muscular, no es muy importante pero hay que esperar. No lo vamos a poner en riesgo, lleva jugando muchos minutos y en este partido no vamos a contar con él hay otros jugadores que tienen problema que no ha entrenado, caso de Andrés y Bartra, que arrastra problemas en empeine y tobillo. Bartra no tendrá problemas pero Guardado vamos a ver si está o no esta. Campbell está cada vez mejor, Francis ha pasado por un proceso gripal y espero que no tenga problemas”.

El Alavés de Abelardo: “Ha cambiado seguramente el estado de ánimo. Ellos tuvieron una victoria muy importante hace seis jornadas en Girona que iban perdiendo 2-0 y acabaron ganando 3-2, aquello les dio un impulso enorme. Han sumado puntos y ha cambiado el escenario. Es un equipo que hace las cosas bien. En su casa en algunos partidos han tenido dificultades, pero todos los tenemos. Lo está haciendo bien. Han sumad puntos y están zona desahogada. Los jugadores están en un nivel de confianza alto. Supongo que va a hacer un partido complicado. Son dos maneras de ver el fútbol. A ver si somos capaces de tener personalidad y el buen hacer a la hora de tener el balón. A ver si tenemos la fortuna de las veces que lleguemos marcar gol. Estamos en una buena disposición y podemos afrontar el partido con confianza. Creo que haremos un buen partido en Vitoria, lo afrontamos en un buen momento”.

Europa: “Sobre este tema cuando todo el mundo parece que quiere ir a Europa, parece que se me acusa a mí de que no quiera ir. Yo me pasmo. Me dicen que no quiero ir a Europa y que no quiero ganar. Tengo una prima importante en caso de que vaya Europa, tengo ganas y da prestigio. El problema es que no me suelo generar muchas expectativas. También trato de ver el partido inmediato y el futuro. No descarto nada como hace el club. El problema es que el que diga que tenemos que ir a Europa por obligación es un adivino que no se en qué que se basa. Estamos ahí, es verdad que si vamos creciendo y se nos presentar esa opción en los últimos partidos y si los ganamos estaremos ahí. Entiendo de que a veces se genera una tensión excesiva y se somete una presión añadida innecesaria y que no favorece el rendimiento. Cuando te creas unas expectativas altas las frustraciones van en la misma medida. Trato de alejarme de los extremos. Trato de mantener una línea coherente. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando, pero veremos a ver si somos capaces de dar este paso, pero si no se da no es porque no queramos. Será porque los rivales han sido mejores que nosotros, veremos ver qué pasa. La ilusión está ahí, pero no me gustaría crear expectativas desmesuradas y que luego nos crujieran. El Girona está demostrando desde hace seis años que es un gran equipo. El éxito no tiene nada que ver con la historia ni con los grandes jugadores. Hay equipos que lleva haciendo años muy bien las cosa, como el Girona y el Eibar. Estos son reflexiones que había que hacer”.

Esquema de juego: “Estoy dándole muchas vueltas. Hay cosas importantes de verdad en el dibujo. Quizá ser más agresivo pero también te vas a desproteger algo atrás. Hemos estado trabajando ambas situaciones y veremos a ver por qué me decido. Todavía no lo tengo hecho”.

Pau Lopez: “Es la primer noticia que tengo. No tengo ni idea. Yo no he hablado de nada de este tema. Adán tiene un año más de contrato y estoy contento con él”.

Montella: “Me da igual lo que diga. Se muestra simpático, me parece bien, pero no tengo nada que decir. Cada uno es dueño delo que hace y puede decir lo que crea conveniente”.