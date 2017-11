Setién: "No tengo una varita mágica ni soy Dios"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su rueda de prensa previa al duelo del partido ante el Girona, en la que defendió el compromiso de sus jugadores, su confianza en la idea e incluso lanzó un mensaje a Tello.

Equipo vulnerable: "Antes de estos dos malos resultados ya veníamos trabajando para mejorar, no son cosas que las dejemos a su libre albedrío. Estamos afectados, no es agradable que te metan cinco, pero tampoco es lo habitual. El equipo está bien para afrontar el partido, con muchas ganas de darle a la afición una victoria. Tenemos que reponernos de estas situaciones que se dan en el fútbol".

Defensa: "Manera de arreglarlo sí hay, no lo centraría en un jugador sino en todo el equipo. En un gol a favor también participan los defensas. Todos los goles llegan por errores puntuales. El equipo hace todo lo que puede. No nos coge por sorpresa, sabíamos que el Eibar es el equipo que más centra. Messi también se sabe que es el mejor y te marca siempre. Hay cosas que no se pueden evitar, el rival es mejor que tú. No es una cuestión de actitud, el compromiso existe, es el acierto, y eso va y viene. A veces te das cuenta cuando acaba el partido que te has equivocado. Tengo muchas dudas cuando tomo las decisiones, espero que se valoren más los aciertos que los errores ".

Destitución: "Seré respetuoso con la opinión de todo el mundo, intentaré hacerlo cambiar de idea. Cuando estás creando algo te encuentras con muchas piedras en el camino. Se puede tener un día malo o cinco a lo largo de un año de un proyecto que todos hemos aceptado. Les pido que sigan teniendo fe. Cambiar de entrenador sería volver a lo mismo. No tengo una varita mágica ni soy Dios ni pretendo serlo, hago las cosas lo mejor que puedo. Esta es la profesión que he elegido, cuando ganas eres bueno y si pierdes eres malo".

Central mañana: "Tenemos otra opción con Javi García, ya lo hizo en Eibar. El inconveniente que puedo tener es que para arreglar una cosa desarreglo unas cuantas".

Girona: "Nos sorprendió que cambiara el modelo a jugar con cuatro, es el modelo del Girona. Es un equipo que me gusta mucho, lo tienen muy bien trabajado, lo bueno que hace lo hace muy bien. Algunas veces se desarma, pero es atrevido y está en un buen momento. Nos va a poner en dificultades ".

Recibimiento:"Puede que haya gente que muestre su malestar, eso afecta al estado de ánimo. No sé lo que va a pasar, hasta ahora he visto una afición entregada. Trataremos de tener la personalidad con el balón, sobreponernos y les he dicho a los jugadores que uno es mejor futbolista cuando supera estas cosas ".

Berizzo:"No lo he llamado, he pedido su teléfono. Será consciente de los apoyos. Él siente el apoyo del mundo del fútbol. Todos desde el lugar que nos toca le mostramos apoyo. En situaciones así te vuelves solidario y más humano

Tello: "Está un poco cabreado conmigo, él sabe perfectamente la situación, lo asume, lo acepta, aunque imagino que no de buen grado. La realidad es q ahora le toca a Tello y luego Le puede tocar a otro. Lo que pido es lo que pido, ellos lo saben y luego soy yo el que decide".