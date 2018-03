Solidez en la idea de Setién

El Betis de Quique Setién, en la búsqueda del equilibrio, ha dado un giro de vuelta en su sistema de juego para intentar ser más sólido en defensa y no encajar tantos goles. Algo que se ha debido, en parte, a la llegada de Bartra, al que ayer el técnico cántabro destacó en la rueda de prensa previa a la cita de esta noche en Mestalla: "Estamos siendo más intensos. La llegada de Bartra nos ha permitido entender algunas cosas y ser más sólidos por las bandas, más efectivos a la hora de permitir la progresión de los rivales por los lados, por el centro cerramos mejor y eso sin perder efectividad de cara a la portería contraria. Ha llegado Bartra y hemos cambiado algunas cosas, somos más firmes y consistentes, pues estábamos teniendo más dificultades. No obstante es importante marcar y más de 40 goles tampoco los han metido otros equipos".

El técnico bético analizó la zona media de la Liga, al ser cuestionado por el papel que está realizando el Girona: "Hay mucha igualdad. No es fácil ganar todos los partidos. Hay equipos que cogen rachas de dos o tres encuentros, pero no es fácil mantener eso. Les ha pasado a todos los conjuntos que están ahí. Getafe, Eibar... Hay un potencial enorme en todos ellos, son equipos muy duros y difíciles, y hay que estar muy finos para sumar puntos en esos partidos. No hay ninguno que demuestre una superioridad manifiesta sobre los demás". Y destacó la continuidad como clave. "El nivel es alto. Equipos como el Girona, que llevan un montón de años con el mismo entrenador, con una idea de juego establecida y siguen igual. Con una progresión, mejorando cada año. Todo ese trabajo se ve ahora. No me sorprende. Hay continuidad y los jugadores que integran se familiarizan con una manera de hacer las cosas que a largo plazo dan resultado y eso es un potencial enorme".

En cuanto al choque ante el cuadro de Marcelino, Setién cree que se verá una cita distinta a la de la primera vuelta: "No es fácil que se vuelva a dar ese partido. Lo he vuelto a ver con detenimiento y ellos aciertan en las primeras ocasiones que tienen. Nosotros creo que hicimos un buen partido en líneas generales. Los goles ocultan o favorecen muchas cosas, pero la realidad es que ese partido fue muy disputado. Nos acercamos al 3-4, le dimos un arreón con efectividad, pero ellos también consiguieron superarnos. No preveo que sea un partido parecido. Ellos tienen un potencial ofensivo altísimo y nosotros ahora estamos en un buen momento, aunque el último día dejamos la portería a cero. Estamos defendiendo mejor y siendo más consistentes. No preveo un partido con el resultado de la primera vuelta".

Por último, el santanderino analizó a su rival de hoy, destacando su potencial pese a entender que ha bajado un poco el nivel con respecto al de la primera parte de la Liga: "Igual, sí. Quizá haya algunos jugadores que hayan perdido un poco de frescura. Rodrigo estaba espectacular cuando vino aquí y ahora hay partidos que no juega, Zaza igual, ahora juega Santi Mina. Tiene alternativas buenas y los resultados los sacan y siguen adelante. Es un equipo consistente, bien trabajado y con futbolistas de mucha calidad".