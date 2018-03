Tebas dice que el Atletico-Betis dependerá de la seguridad

El presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo ayer que el partido Atlético-Betis previsto para el fin de semana de la final de la Copa del Rey, el 21 de abril en el Wanda Metropolitano, se jugará en ese estadio el domingo 22 si pueden coordinar la seguridad, pero "si es imposible" habrá que aplazarlo al lunes 23. "Si se puede coordinar será el domingo, si es imposible será el lunes. No se puede poner en juego la seguridad por este tema", explicó Tebas ayer, en una comparecencia tras una reunión en la Federación sobre medidas contra la violencia y los amaños.

Preguntado por si el Atlético puso como condición para recibir la final de la Copa entre el Barcelona y el Sevilla en su estadio el sábado 21 que la jornada liguera de ese fin de semana se disputara al día siguiente, Tebas recordó que él no estuvo en la Junta de la RFEF que decidió el lugar de la final.

"No estuve en la junta directiva de la Federación, pero si encima de esa mesa no se calculó o no se sabía que había un maratón, habría que pensarlo. Buscaremos solución, estamos trabajando en ello y hay que destacar que España está en la alerta cuatro de cinco en seguridad y no podemos jugar con bromas", recordó.

El presidente de la Liga explicó que la patronal está preocupada porque en un mismo fin de semana coinciden en Madrid la final de la Copa del Rey, el maratón de Madrid y otro partido en Leganés o Getafe. "Nosotros como Liga y la Federación participamos en cuándo hay que jugar y cómo para que la estructura policial sea la más sólida y no haya que cambiar fechas, pero si hay que cambiarlas se tendrá que cambiar", añadió.