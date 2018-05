Una apuesta muy real

El Betis de Quique Setién ha funcionado con una mezcla de veteranos y jóvenes, gracias a esa apuesta por la cantera que se anunció el pasado verano y que se acabó confirmando con las decisiones del cántabro durante la temporada. El conjunto verdiblanco es el equipo de Primera en el que más minutos han participado jugadores procedentes del filial, con lo que se cumplió ese punto de la planificación de apostar por una plantilla corta en el primer equipo para contar con la gente de la casa.

Júnior, Loren y Francis, tres jugadores que comenzaron la temporada a las órdenes de José Juan Romero en el Betis Deportivo aunque ya habían participado en la pretemporada con Setién, han acabado consolidándose en las alineaciones de un Betis europeo; otros como Pedro, en el sprint final por las lesiones de Adán y Dani Giménez, y Narváez, éste hasta su cesión en enero al Córdoba, han podido acumular minutos de calidad en la máxima categoría; Julio Gracia y Aitor Ruibal podrán contar en su currículum que debutaron en Primera con Setién.

Hasta un total de 3.990 minutos en Primera han acumulado esos jugadores que iniciaron la Liga en el filial, casi 1.500 más que el siguiente equipo, el Alavés, en el que Abelardo también apostó por gente de la casa. En el otro extremo quedan equipos como el Espanyol, en el que no ha jugado nadie del filial, o los dos grandes, Barcelona y Real Madrid, en el que la participación de Arnáiz y Luca Zidane, respectivamente, ha sido testimonial. Además, los verdiblancos pueden presumir de esa consolidación de varios jugadores que ya cuentan para la próxima temporada y que han elevado exponencialmente su cotización en el mercado.

"Lo han hecho mejor que muchos que estaban jugando. A mí lo que me influye es el rendimiento en el campo y siempre voy a poner a los que están mejor en cada momento. Todos estos futbolistas aprovecharon bien sus oportunidades. Tuvieron un montón de minutos en la pretemporada que me sirvieron para coger información en la que apoyarme después. Las respuestas que han dado han sido extraordinarias y se han metido de lleno en la dinámica del equipo", ha asegurado Setién sobre esa apuesta por los canteranos, en la que no le ha pesado el resultado inmediato: "La valentía viene en que no pienso en que me van a echar. La inmediatez no es buena, soy un hombre de reflexión, de pausa. Me lo dio el ajedrez. Debes mirar más allá del que está jugando. Y ponerlo. Aunque me puedan echar ese domingo".

"Es una situación muy bonita para la gente de la cantera. Es un espejo para los jóvenes que vienen de abajo, de ver que con trabajo todo es posible. Este año hemos tenido la suerte de contar con muchos minutos y hacerlo bien", ha indicado Fabián, un canterano que no entra en esa clasificación por haber comenzado la temporada con dorsal del primer equipo, pero que es el máximo exponente de esta nueva hornada de canteranos que se ha afianzado de la mano de Setién y su cuerpo técnico.

"La figura del míster ha sido fundamental, desde que llegó ha dado mucho protagonismo a la cantera, sin mirar nombres ni nada. Se lo agradezco, me ha dado la posibilidad de cumplir muchos sueños que no esperaba", ha apuntado Francis, que incluso ha tenido la oportunidad de estrenarse en una convocatoria de la selección sub 21, aunque no llegase a debutar por una inoportuna lesión.

Para esta próxima temporada, la idea de Setién es la de volver a contar con algunos jóvenes en la pretemporada -Julio Gracia y Roberto, entre otros-, aunque el descenso del filial a Tercera aparece como un obstáculo para esta pretensión del entrenador. Y es que la planificación del Betis Deportivo se encuentra todavía en ciernes, a la espera de definir qué jugadores formarán parte del mismo para el nuevo objetivo de regresar a Segunda B. Además, la nueva realidad del Betis, con una plantilla más amplia para tres competiciones, hará más complicado ese salto de los jóvenes.