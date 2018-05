Una base para la tranquilidad

Sin prisa pero sin pausa. Así se desarrolla el día a día de Lorenzo Serra Ferrer, quien ya adelantó parte de su trabajo estival con los tres fichajes cerrados -Pau López, Inui y Canales, que serán anunciados en breve- y que, además, en esta temporada, a diferencia del año pasado tras su precipitado regreso, cuenta con una base de equipo para trabajar con mayor tranquilidad. Además, en un año de Mundial los equipos se suelen tomar el verano con más calma, de ahí que todavía no se hayan producido grandes movimientos en el mercado, aunque el Betis, como otros equipos, ya se está posicionando para acometer fichajes de nivel.

La idea sí está definida entre los técnicos. Setién necesitará una plantilla más amplia, de al menos 22-23 futbolistas del primer equipo, para afrontar con garantías las tres competiciones. Ahora mismo, el Betis cuenta con 20 jugadores con contrato en vigor -Adán, Rafa Navarro, Barragán, Francis, Mandi, Bartra, Feddal, Durmisi, Júnior, Javi García, Fabián, Camarasa, Guardado, Boudebouz, Joaquín, Tello, Sergio León, Sanabria, Loren y Rubén Castro-, a lo que se añade el regreso de los cinco cedidos -Álex Alegría, De la Hoz, Narváez, Brasanac y Tosca- más los tres fichajes ya cerrados y la situación de Pedro, que finaliza contrato pero al que el club puede renovar de manera unilateral, por lo que necesita aligerar efectivos.

28Jugadores con contrato. Entre la actual plantilla, los cedidos que vuelven y los tres fichajes cerrados

"Para que vengan jugadores hay que hacer huecos. El Betis no tiene un saco donde meter la mano y sacar el dinero que quiera. Queremos reforzar todo lo que se pueda. Hay prioridades en cuanto a puestos que son muy necesarios, que es donde entiendo que hay que hacer el esfuerzo", indicó ayer Setién en Onda Cero, donde dejó clara su predilección por jugadores con buen pie como Mikel Merino, Dani Ceballos, Denis Suárez y Óliver Torres. "No descarto a nadie, a todos los grandes futbolistas los quiero tener. No es fácil, las circunstancias se tienen que dar. No sólo es la voluntad mía, es saber si el club puede pagarle, o si el Madrid lo deja salir. Me gustaría tener a Denis Suárez, a futbolistas de un nivel que nos van a mejorar. Lorenzo sabe cuáles son mis gustos, estará haciendo todo lo posible. Pero jugadores así ganan un montón de dinero, tienen un nivel extraordinario y quizá el Betis no puede acceder a ellos", añadió Setién, que sí entiende que el equipo bético es ahora más atractivo para los futbolistas: "Si tuvieran que decidir ellos solos vendrían aquí. Hablan con compañeros que están en el Betis, les cuentan lo que se está viviendo aquí y lo han visto jugar. Además, lo mismo están en equipos donde no juegan o lo hacen de un modo diferente al que les conviene".

Serra y Setién tienen definidas las prioridades, con esa intención de doblar los puestos más debilitados, como pudieran ser el centro de la defensa -sólo dispone de tres zagueros-, el pivote defensivo -Javi García- o la zona de creación -Fabián y Guardado-. Además, el dinero que dejen las salidas, como la posible del palaciego, también influirá en ese acercamiento del club verdiblanco al mercado.

"Fabián es un grandísimo futbolista que tiene que mejorar, necesita más tiempo para madurar. No debería precipitarse. El Betis le ofrece otra fase en la que va a mejorar y crecer junto al equipo. La perspectiva de futuro es una incógnita cuando vas a un grande. Puede haber un punto de egoísmo, yo quiero que se quede, pero me escucha y sabe que yo no quiero el mal para él. Me preocupo mucho por las personas más que por el futbolista. No me olvido de que detrás hay una persona, que con 21 años no puede ver las mismas cosas", dijo Setién, que comparó la situación de Fabián con la de Dani Ceballos: "Son decisiones personales, uno no puede entrar en ellas. Ni Ceballos ni Fabián tienen la experiencia o el recorrido que tengo yo. ¡Cómo le vas a decir que no firme con el Madrid! Hay que tener más frialdad y analizar cosas. Yo no voy a querer ir al Madrid si no voy a jugar, antepongo el jugar a otra cosa, pero es una opinión particular mía. Ceballos, Fabián, Theo, Llorente... Sus prioridades pueden ser diferentes, hay que asumirlo y aceptarlo".

De las nuevas incorporaciones, Setién se refirió a Canales, esa aspiración suya desde la pasada temporada y al que conoce a la perfección: "Lo llevo viendo desde que era un crío, es un futbolista extraordinario. Tiene muchísima calidad, es muy maduro. No sería futbolista si no tuviera voluntad para superar lo que ha superado. Ha hecho una campaña extraordinaria. Es un lujo para el Betis tenerlo en su plantilla".