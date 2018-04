La felicidad de Setién

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo ante el Atlético, en la que se ha mostrado feliz por el momento que atraviesa al equipo. "Estamos por encima de las expectativas", ha dicho el cántabro, que también ha elogiado a su rival: "Te exige una barbaridad. Sólo le han marcado cuatro goles en todo el año en su casa, es un dato que asusta". Además, Setién se ha referido a la final copera de esta noche: "Lo que me importa es que si gana el Barcelona hay un puesto más para la Liga Europa".

Momento del equipo: "Tenía mucho miedo al partido del otro día frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Siempre tiendes a pensar que los equipos que van por debajo van a ser más fáciles, pero lo afrontamos bien, con mucha seriedad. Lo primero es el convencimiento de lo que hacemos. Lo segundo es que toda la plantilla ha sabido mantenerse en un estado de excitación alto. También nos hemos preocupado de mejorar a muchos jugadores".

Atlético: "Somos perfectamente conscientes de las dificultades que nos vamos a encontrar en el Wanda. No va a resultar fácil. El Atlético es un equipazo que te exige una barbaridad. Ganar al Atlético no es nada fácil. En su casa le han metido cuatro goles en todo el año. Es un dato que asusta".

Final de Copa: "Lo que me importa es que si gana el Barcelona hay un puesto más para la Liga Europa y eso nos podría ayudar a otros y al resto de equipos que vienen por detrás. No me preocupan los títulos de los rivales, siempre querré que ganen los que mejor juegan. Confío en que el césped no acuse mucho el partido de hoy".

Baja de Diego Costa: "Si fueran a jugar con uno menos o con uno del juvenil... Cualquiera de los otros tres delanteros tiene potencial suficiente como para que no les influya mucho".

Buena racha: "Para un equipo como el nuestro se están cumpliendo muchas más expectativas de las que nos habíamos creado. Tampoco hemos encajados goles en cinco partidos. Ha habido actuaciones de nuestros porteros que han tenido que ver mucho en esto".