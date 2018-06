El club admite un error de comunicación con los abonos

La necesidad de aumentar los ingresos por abonos y taquillas han llevado al Betis a reformar la zona de palcos de Gol Norte y Fondo, lo que a su vez ha provocado la indignación de los abonados que deben ser ahora reubicados en otras zonas del estadio tras ver ocupados sus asientos de siempre. Ayer, el director de negocios, Ramón Alarcón, salió al paso de las críticas, a la vez que admitió un error de comunicación.

"Estamos preocupados y afectados, no hemos sabido transmitir bien las soluciones que da el club. Nosotros, como ya comenté en la presentación de los abonos, necesitamos aumentar los ingresos de entradas y para eso tenemos que tener precios más caros en otros servicios para mantener la política de precios bajos en los abonos", dijo Alarcón en Radio Marca, donde también explicó las alternativas que está ofreciendo la entidad: "Hay tres alternativas: cualquier sitio que esté libre en su misma grada, cualquier sitio que esté libre en el resto del estadio y una tercera vía de reubicarse, incluso con familiares, en una zona de Fondo Grada Baja cerca de la Grada de Animación del Gol Sur, con el precio de la Grada de Animación. A todos nos hubiera gustado no tocar el estadio y mantener los precios bajos, pero también debemos tener en cuenta que es muy complicado. No hemos medido muy bien cómo comunicarlo, creíamos que con el sms o con llamadas de teléfono iba a ser suficiente y no ha sido así, por eso se ha producido este movimiento de críticas".