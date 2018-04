De la confianza en Fabián a la duda de Dani Ceballos

A Quique Setién le gustaría juntar en el Betis de la próxima temporada a Fabián y Dani Ceballos, aunque ayer Ángel Haro no fue demasiado optimista con esta posibilidad. El presidente sí ve al palaciego al menos un año más en Heliópolis, pero consideró complicado el regreso del utrerano pese a los deseos del técnico.

"Tenemos confianza de que siga y, al margen de la cláusula, la sintonía es total con el jugador, su familia y sus agentes. Pensamos en el futbolista, no tanto en el crecimiento inmediato. Me sorprendería que viniera alguien a pagar los 30 millones y que se fuera. Si esto se produce sería de mutuo acuerdo. No queremos ni escuchar ofertas, ahora sólo queremos estar centrados en ir a Europa", indicó el presidente sobre Fabián, tras negar también haber recibido propuesta alguna del Valencia.

Sobre Dani Ceballos, Haro también fue claro. El Betis lo quiso en el pasado mercado invernal, pero ahora la operación parece más difícil de realizar. "Es un jugador que hace maravillas y sigo pensando que es uno de los mejores jugadores en su puesto. Tomó la decisión de irse y veo complejo ahora mismo que Dani vuelva Betis y menos con una cesión pura y dura. La opinión de Quique (Setién) es muy importante para nosotros, pero en ese puesto tenemos muchos jugadores", señaló el máximo dirigente bético, que tampoco quiso pronunciarse sobre otras posibles incorporaciones: "Llevamos tiempo trabajando en la planificación, pero salen nombres con contrato en vigor y prefiero no pronunciarme".