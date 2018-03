La confianza plena de Setién en la cantera

El entrenador del Betis, Quique Setién, está apostando por la canteranos, y éstos le están respondiendo en el campo. Son los casos de Loren, Francis y Júnior, el último en aparecer, sin olvidar a Narváez, ahora cedido en Córdoba, y otros jugadores del filial que también son habituales en los entrenamientos del primer equipo a las órdenes del cántabro. Una apuesta que le está saliendo y que está en su haber. "No pongo a Francis, Loren o el que sea por capricho. No. Le he visto bien en el entrenamiento y el que está en su puesto no está tan bien. Pienso no me la voy a jugar con uno que no está bien y su hay otro que lo está, pues juega", señala el preparador verdiblanco en una entrevista a ElDesmarque.

"No hago las cosas porque se te ocurren de repente. Igual en esto, ves cosas que otros no ven. Ves chavales que tienen cosas, que dices 'cómo va', hay que darle una oportunidad. Hablas con él, le comentas que esté preparado, que se entrene bien, que se aplique al máximo, son receptivos y en el momento que ves, van al ruedo. No me fumo nada", añade Setién, que explica por qué se le ocurrió aquella frase en la que hizo referencia a lo que fumaba a la hora de hacer las alineaciones para los partidos: "Leí un día un tuit que me decía que estaba fumando porque no entendía las alineaciones que hice. Eso empezó a repetirse. Estoy informado con mi segundo y un día se me ocurrió en rueda de prensa decirlo. Cuando te dicen que tiene que jugar este o el otro. Lo primero que me planteo es qué fundamentos tiene la gente desde fuera para decir que tiene que jugar uno u otro. No pensarán que me levanto y hago lo primero que se me ocurre y decir que hoy no juega este. Cuando tomo una decisión, la sopeso mucho y le doy vueltas, he analizado muchas cosas, he visto entrenamientos…".