"No soy conservador por poner a un central más"

El Betis de las últimas jornadas tiene rasgos bien distintos al anterior, con una preeminencia de los conceptos defensivos aunque el estilo siga pasando por el control de la pelota. Setién, por su parte, apuntó más ayer en Radio Sevilla a las características de los jugadores a que a un cambio radical en su idea de juego.

"Modificamos cosas de manera permanente y quizá ahora hemos dado con la tecla. Contamos con un jugador que antes no teníamos que es Bartra. No voy a renunciar nunca a ser un entrenador atrevido para ser un entrenador conservador y eso no ha cambiado. No soy más conservador por poner a un central más", aseguró Quique Setién.

Los datos sí reflejan esa mejoría defensiva del equipo, que sólo ha encajado tres goles en los últimos cinco encuentros, una media muy inferior a la anterior. "Me parece un dato anecdótico y circunstancial. Lo importante de los grandes equipos es que lo mantienen durante todo el año. A nosotros nos va a costar mantener ese dato de las últimas cinco jornadas. Igual que mantener el acierto de cara a gol es metafísicamente imposible. No es fácil determinar una causa solo. La llegada de Bartra, jugar con tres centrales, dos carrileros, meter una persona más defensiva para salida del balón.... El equipo ha asimilado bien los conceptos", argumentó el preparador bético, que siguió su análisis en esa misma línea: "Nos hemos concienciado de mantener un equilibrio. A lo mejor es que no teníamos los jugadores adecuados o los momentos de los jugadores no estaban en su mejor estado de forma. Claro que hemos cambiado cosas y hemos mejorado a futbolistas y a nivel general muchas cosas. Lo importante es la tendencia, la trayectoria. Creo que en todo el año hemos tenido dos partidos que han sido descalabro, el del Cádiz y el de Las Palmas".