Que continúe brillando el sol

Muchas variantes donde elegir para el preparador verdiblanco de cara a una cita en la que Las Palmas se juega sus pocas opciones ya de salvación. La derrota de la pasada jornada frente a la Real Sociedad (0-1) acabó por liquidar casi todas sus posibilidades de continuar un año más en la élite. Tanto es así que de perder ante el Betis y si el Levante doblega al Málaga el descenso del cuadro amarillo, aunque no sea matemático, sí sería virtual. En el conjunto isleño se da por asumido un batacazo que, salvo improbable milagro, acabará produciéndose, y en las últimas horas ya han empezado a aflorar incluso nombres de futbolistas que podrían ser baja o llegar como refuerzos a la plantilla la próxima temporada para intentar el regreso a Primera. Paco Jémez, entrenador del equipo amarillo, recupera a Gálvez para el centro de la defensa, una vez cumplida su sanción por acumulación de tarjetas, pero sigue teniendo las bajas de los lesionados Bigas, Peñalba, Momo y Emenike, de ahí que vaya a introducir varias novedades con respecto al once ante los donostiarras.

Y para conseguir la que sería la sexta victoria consecutiva, algo que no hacen los verdiblancos en Primera desde la campaña 59-60, Setién, que está gestionando la plantilla bastante bien haciendo que todos los jugadores estén enchufados, podría seguir realizando algunas rotaciones en el once inicial, con la mente puesta también en la cita del próximo domingo en el Metropolitano. Así, ante la baja obligada de Javi García por sanción, su lugar lo ocuparía Jordi Amat, que vuelve tras cumplir su encuentro de castigo por acumulación de amarillas. De pivote podría volver a actuar Guardado, con Fabián y Joaquín por delante, sin descartar la posibilidad de que alguno de estos tres espere una oportunidad en el banquillo y sea Boudebouz, que descansó en Gerona, el que salga de inicio. Otra opción es que el internacional argelino juegue de enganche con un único delantero que Setién elegiría de su amplia lista de atacantes. Incluso, el propio Tello, después de su buena segunda parte en Montilivi, podría tener opciones de ser de la partida desde el inicio.

"No podemos acomodarnos", Quique Setién dixit. Buen mensaje, claro y directo, del técnico del Betis ayer en la rueda de prensa previa a una cita trascendental esta noche en el Benito Villamarín de cara a seguir en la buena senda rumbo a Europa. Aun perdiendo, el cuadro verdiblanco seguiría en la quinta plaza, pero no es el momento de que éste caiga en un exceso de relajación que frene su racha imparable, esa sensación que vive en la que le sale todo redondo, como si estuviera sobre una ola que no tiene fin. Es la hora de que el Betis remate su buena campaña en la Liga en estas seis jornadas que restan para el final, y el primer paso que tiene que dar es doblegar a Las Palmas con su fiabilidad defensiva, pegada e idea de juego, siempre con la máxima concentración. Factores que están siendo claves en esta familia llamada Betis que ha pasado unos merecidos días de desconexión en la Feria. Hoy, tiene el Betis que demostrar que quiere seguir enchufado, y para ello contará con el apoyo de esos cincuenta mil fieles que esta noche volverán a llenar las gradas del Benito Villamarín para que continúe brillando el sol.

Francis sigue sin estar apto y será baja

El Betis se ejercitó ayer por la mañana en el Benito Villamarín, pero no será hasta hoy cuando Quique Setién ofrezca la lista de convocados para esta noche. No obstante, el preparador cántabro tiene a todos sus hombres disponibles, salvo Adán y Feddal, que siguen con sus procesos de recuperación, y Francis, que continúa sin estar bien físicamente tras su lesión muscular con la selección española sub 21. "Francis sigue teniendo molestias. No ha entrenado con el equipo, Rafa Navarro tiene molestias que le impiden entrenar. Javi García no tiene en principio menor problema, hoy ha entrenado bien y para el Atleti estará bien. Adán ha salido al campo a tomar el sol. Está en un proceso de recuperación, está bien pero no hace nada prácticamente", manifestó Setién en la sala de prensa.