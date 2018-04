El contundente mensaje de Setién

El entrenador del Betis, Quique Setién, fue claro y contundente en el mensaje que mandó ayer en la rueda de prensa previa a la cita ante Las Palmas. El cántabro quiere que sus jugadores sigan enchufados y así lo expresó: "Lo importante es mantener la calma, no apartarse del objetivo principal. Ahora nos toca vivir una etapa buena aunque tratamos de no creernos nada. El fútbol da muchas vueltas. Hay cosas que no puedes controlar. Ahora puede venir Las Palmas y te puede ganar. En la primera vuelta nos pintaron la cara. Lo importante es estar centrado. Espero no tener que cambiar a ninguno en el minuto 15 de partido. Es una de las últimas oportunidades que va a tener Las Palmas. Fácil no ganamos a nadie. No lo podemos olvidar".

Y es que el preparador heliopolitano tiene claro que los perseguidores del Betis van a dar guerra hasta el final en la lucha por los puestos europeos: "Si pensamos que los rivales que llevamos por detrás no nos van a comprometer estaríamos equivocados. La presión la siento igual. Va a haber que pelearlo mucho. No podemos acomodarnos. Se pierden y se ganan puntos con facilidad. Al Villarreal lo considero un equipo que va a estar ahí hasta el final. Igual que el Sevilla, y el Celta pudo sumar los tres puntos ante el Barcelona".

Cuestionado sobre el posible once inicial y la convocatoria, Setién analizó el hecho de contar con cuatro delanteros y la posibilidad de descartar a alguno para esta noche: "Nunca había tenido cuatro delanteros. La realidad es que hay muchos partidos que nosotros vamos a jugar sólo con uno. Y es uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza me trae. No he dormido pensando a ver quién le toca quedarse fuera. Todos están en condiciones. A lo mejor lo tengo que echar a cara y cruz. Además, sé lo que puede significar para Rubén Castro y para la afición su récord. No soy ajeno a eso. Son circunstancias que influyen para poder tomar decisiones. Pero tengo que aislarme un poco de las situaciones. Espero que todos tengan la oportunidad de participar".

Por último, el preparador del cuadro de Heliópolis analizó la situación que atraviesa Las Palmas, un club al que le guarda mucho cariño: "Es un equipo al que le tengo mucho aprecio. Me trataron siempre maravillosamente bien. La afición valoró nuestro trabajo, incluso en los momentos más críticos. Sigo siendo socio. Me dieron la oportunidad de entrenar por primera vez en Primera División. No me gusta lo que está pasando, pero las circunstancias que han rodeado al equipo en los últimos tiempos han sido complicadas".