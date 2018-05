"La derrota es una decepción enorme"

Quique Setién no ocultó su contrariedad en la sala de prensa del estadio de Butarque. Es más, el entrenador verdiblanco calificó la derrota de "decepción enorme". "Perdimos un partido que se nos había puesto francamente bien, con un gol a favor y un jugador más. Pero fue a partir de ahí cuando peor estuvimos", se sinceró.

En lugar de sacar partido a una situación favorable, el Betis fue de más a menos. Y no había paños calientes posibles para su técnico: "Concedimos una victoria a un rival que estaba a expensas de lo que hiciéramos. A partir de la expulsión empezamos a hacer muchas cosas al revés de lo que habitualmente hacemos. Es una decepción enorme porque nos hubiera gustado terminar de otra manera. No sé si con la victoria podríamos haber quedado quintos, pero me queda un sabor muy triste".

¿Y por qué empezó a hacer las cosas al revés el Betis? La pregunta resonaba en la sala, pero también en la cabeza de Setién. "Nos faltó la tranquilidad y la paciencia que hemos tenido a lo largo de todo el año. La llegada del gol del empate nos descolocó mucho. Algunos jugadores empezaron a perder la posición. No tenían muchas cosas claras y ha habido una gran pérdida de balones. Le dimos vida a un rival que teníamos a nuestra merced", reconoció el santanderino.

Poco amigo de las excusas, el preparador verdiblanco asumió desde el primer momento que la derrota fue consecuencia de un cúmulo de errores propios. Pero sí apuntó una realidad que, en parte, pudo influir en el devenir del choque.

"Una ligerísima justificación es que había muchos jugadores que llevaban tiempo sin jugar. En algunos casos esto se ha notado más, y es normal porque cuando no participas mucho y sales un día como a las cuatro de la tarde, con un calor infernal, el campo seco y ante un equipo contra el que tienes que estar lúcido, no es fácil", argumentó Setién.

"Me parecía una razón humana darle una oportunidad a los que han jugado menos. No voy a cargar las culpas en ellos, porque hubo muchos de los que han jugado más que no estuvieron bien. Y yo, como máximo responsable, también me puedo equivocar", añadió.

Preguntado por si se había transmitido la importancia del partido, el técnico no dejó un resquicio a la duda. "Por supuesto que se ha transmitido. Trabajamos bien durante toda la semana y la muestra está en que hemos empezado francamente bien el partido. Conseguimos un gol y muchas llegadas en 15 minutos. Nos faltó frescura en los metros finales para haber hecho más daño", concluyó.