El equilibrio da un sobresaliente

"Posiblemente haya sido el partido más completo del equipo". Apenas dudó Quique Setién al responder a la pregunta. El entrenador del Betis se mostró contento, por "el resultado", y también por cómo sus jugadores "gestionaron el balón y entendieron el fútbol. Esa satisfacción es incluso mayor que la de ganar", aseguró.

"El Espanyol no estuvo bien, pero mucha culpa la tuvimos nosotros. Tuvimos un porcentaje de posesión y aciertos con el balón muy elevados. En la primera parte nos costó finalizar mejor lo que generábamos atrás. En la segunda perdimos algo más el control, pero fuimos también muy superiores. Conseguimos algo que no es nada fácil: que el rival casi no te genere ocasiones de gol", detalló.

Esperábamos un partido mejor, más igualado, pero ellos estuvieron muy superiores"

La victoria del Betis hizo que de nuevo se volviese a hablar de Europa en la sala de prensa del Benito Villamarín. "Todo el mundo, desde hace mucho, sabe que es una posibilidad que está ahí, pero no hay necesidad de plantearse esta pregunta a diario", afirmó Setién, para quien es fundamental que el equipo "no esté sometido a una presión excesiva por objetivos que a veces se acercan y a veces se alejan".

Le guste o no hablar de ello, Europa parece un poco más cerca. Y ello se debe, en gran medida, "al equilibrio". "A medida que avanza el campeonato ves dónde tienes dificultades y dónde estás bien. Ahora estamos en un equilibrio en el que no recibimos muchas ocasiones y seguimos generando bastante. Esto es un trabajo permanente y es verdad que la cosa cada vez va mejor", reconoció el técnico verdiblanco.

Setién, que dijo "no pensar nunca mal" y se negó a poner en duda la profesionalidad de Pau López. "Le puede pasar a cualquiera", apuntó. De quien sí dudó, aunque en clave de humor, fue del encargado de la iluminación del estadio: "Me reía porque en el primer apagón había una ocasión clarísima de Loren y parecía que alguien del Espanyol hubiera apagado la luz".