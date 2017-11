El estilo no se toca

Sabe Quique Setién que el juego de su equipo está bajo el punto de mira. Pero él se aferra a su estilo y saca pecho por sus futbolistas: "Entiendo la frustración de los aficionados, pero quiero decirles que no duden de que todos los jugadores se están dejando la piel en el campo y que cuando van a la ciudad deportiva trabajan como tienen que hacerlo".

El Betis no jugó como le hubiera gustado a la grada, pero su entrenador optó por ver el vaso medio lleno. "Sumamos un punto, como en el partido contra el Getafe, y estamos más cerca de arriba que de abajo", resumió.

"En el segundo gol del Betis desconectamos un poco, le dimos una opción y me sabe mal"

Más difícil fue maquillar los 27 goles encajados en lo que va de temporada. "Tratamos de corregir eso, porque es un lastre, como lo es empezar un partido perdiendo. La situación no nos permite jugar como deberíamos porque los jugadores se exigen en exceso", comentó.

Ansiedad, culpa, responsabilidad... Todo pesa en el vestuario verdiblanco. Pero su director confía en volver a la senda triunfal. "Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos", apostilló.

Y por encima de todo está el estilo, irrenunciable: "Habrá gente que piense que nuestra manera de jugar es la causa de que estemos perdiendo puntos, pero no tiene nada que ver y no veo motivos para cambiar. Llevo toda mi vida haciendo esto, cuando vine aquí ya se sabía. No vamos a cambiar porque en dos partidos no hayan salido las cosas como queríamos. Lo que no voy a hacer es rendirme. Esto es un proceso de cara al futuro".