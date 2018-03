Un exigente desafío

Tres partidos en seis días, ¿y? No hay excusas, y en la élite, menos. No tuvo el Betis su mejor noche ante la Real Sociedad y sólo firmó un justo empate que dejó un sabor un tanto agridulce, de ocasión perdida para haber sumado tres valiosos puntos en esa lucha por ocupar plaza europea al final de Liga, pero no hay tiempo para lamentaciones. Hoy el conjunto de Heliópolis tiene una cita exigente en Mestalla ante el Valencia en la que debe responder, dar la cara para intentar conseguir una victoria que haga bueno el punto ante los donostiarras y dejarle claro a los rivales que pelean de cerca por posiciones que conducen al Viejo Continente que ahí está el Betis. Un Betis que debe saltar al campo con la ambición necesaria para demostrar que quiere ser equipo europeo el próximo curso, un objetivo más que alcanzable después de ver la igualdad que existe en esta Liga mediocre, el fracaso cosechado en la Copa del Rey, la inversión de 40 millones en fichajes, el octavo límite salarial... Por todo ello, mucho se juegan los verdiblancos esta noche.

En la retina del aficionado bético aún retumba el 3-6 de la primera vuelta, aunque también guarda la victoria del pasado curso (2-3), después de muchísimo tiempo sin salir victorioso del feudo valencianista. Un triunfo que el cuadro de Setién intentará repetir, y para ello el cántabro realizará algún retoque en el once titular, con respecto al del pasado jueves, aunque no muchos cambios. Así, con el 5-3-2 como esquema de juego, Barragán podría entrar en lugar de Francis, que no termina de convencer; Amat lo haría en la línea de tres para que Júnior ocupe el sitio de Durmisi, que firmó un mal partido ante la Real Sociedad y le dio la razón a su entrenador sobre su suplencia en las últimas jornadas; Javi García repetiría por delante de la defensa, al igual que Fabián, y Joaquín ocuparía también un sitio fijo después de jugar sólo un rato en la segunda parte ante los vascos. A partir de ahí, Tello, Boudebouz, Sergio León, Rubén Castro y Loren tienen posibilidades de jugar, aunque el marbellí parece tener plaza segura tras no hacerlo el jueves.

Un equipo inicial de garantías para que el Betis le dé guerra a un Valencia al que tendrá que aguantar en los primeros compases del partido, ya que los pupilos de Marcelino salen muy intensos en su estadio. Además, en el centro del campo, el cuadro bético tendrá que hacerse fuerte, deberá manejar la pelota para que su rival sufra sin ella, sobre todo Parejo, y tendrá que aprovechar los espacios que el equipo valencianista deja entre la zaga y el centro del campo cuando se descuelga Kondogbia. También, el cuadro verdiblanco tendrá que seguir mostrando la fiabilidad atrás de las últimas jornadas (dejó la portería a cero en Coruña, ante el Levante y la Real Sociedad) para poder sacar un resultado positivo ante un Valencia en el que Marcelino seguirá con las rotaciones. De esta manera, Montoya podría volver al lateral derecho y Vezo dar descanso a Gabriel Paulista o a Murillo en el centro de la defensa. También Gayà, que lleva una gran carga de minutos y partidos, podría dejar su puesto a Lato. En el centro del campo se espera que Carlos Soler y Guedes vuelvan a las bandas, lo que llevaría al banquillo al joven Ferrán Torres. Coquelin, Kondogbia y Parejo se repartirían los otros dos puestos en la medular. En ataque, Santi Mina y Rodrigo podrían volver al once en lugar de Vietto y Zaza.

Así se presenta una cita en la que el Betis debe responder para volver a la senda de la victoria. No hay otro camino para crecer en el fútbol que ganar en el presente, no mirando a largo plazo. Ahora, la realidad se llama Europa. Por eso, más exigencia y menos paciencia.