Una familia llamada Betis

El Betis comandado por Lorenzo Serra Ferrer, y al que Quique Setién le está sacando rendimiento con su buen trabajo, demostró, una vez más, en Gerona una de las claves, al margen de la calidad de los futbolistas y el gran manejo de los recursos de la plantilla que está realizando el técnico cántabro, del sensacional momento de los verdiblancos: el gran ambiente que se respira en el vestuario de un Betis que es una familia liderada con un nombre propio, Joaquín.

El portuense está firmando una extraordinaria temporada (cuatro goles y siete asistencias en 29 encuentros de Liga) sobre el terreno de juego, además de ser un referente en el vestuario. La extraordinaria jugada que se marcó el capitán del equipo de Heliópolis en Montilivi, con una carrera de casi 50 metros, en la que dejó atrás a Portu y después a Pere Pons con un gran cambio de ritmo, que culminó con una asistencia perfecta a Loren, quien no perdonó. "¡Golazo!", gritó Setién celebrando el tanto, mientras que el futbolista de El Puerto de Santa María abría los brazos celebrando su gran acción culminada en gol de forma excelente por el delantero marbellí: "He hecho un poquito de Ibrahimovic", bromeaba tras el encuentro Joaquín en la Cope. En la rueda de prensa, el técnico bético desveló la conversación que mantuvo con el 17 del Betis: "Le he dicho que se puede sentir orgulloso de llegar a este punto de su vida, de su madurez deportiva, en el estado en el que está. No es sólo lo que se ve aquí en el campo. Esto es el reflejo de lo que hace cada día en los entrenamientos. El compromiso, las ganas que le pone, el estímulo y la referencia que supone para el resto de compañeros que un jugador con la veteranía que él tiene, ver cómo trabaja. Esto tira. A mí me facilita muchísimo las cosas. Me ayuda mucho esto, no lo sabéis bien".

A sus 36 años, Joaquín vive otro momento dulce de su extensa carrera, como así lo reflejan los datos. El futbolista bético se convirtió el pasado viernes en el quinto jugador que más veces ha sido titular con el Betis en la historia de la Liga (243, como Prats) y superó a Francisco Javier López García -López para los béticos-, y se convirtió, en solitario, en el tercer jugador con más partidos con los verdiblancos en Primera (267 encuentros). Además, Joaquín ya es en solitario el undécimo futbolista con más partidos en la historia de la Liga (482), estando a sólo uno (José María Bakero con 483) de entrar en el TOP 10 (datos de @LaLigaenDirecto).

Dentro de esa familia que es el Betis actual también destacan jugadores que han llegado esta temporada y parece que llevan toda la vida en Sevilla jugando en el cuadro heliopolitano, como están demostrando Feddal, Javi García o Bartra. "¡La que estamos armando, equipo! ¡Orgulloso de todos!", señaló en las redes sociales el central llegado del Borussia Dortmund al final del partido en Gerona. "¡Grande Betis! ¡Suma y sigue! Más tres. ¡Qué grande es este equipo!", indicó el pivote defensivo también en su cuenta de Twitter.

Ejemplo de futbolistas con los que el bético se siente identificado y orgulloso de ver cómo a su calidad le unen carácter, competir al máximo y sentimiento. Y el mejor ejemplo se volvió a ver al final del partido, cuando los futbolistas se marcharon a festejar el triunfo con la afición bética en Montilivi. Unión entre equipo y afición en una familia llamada Betis.