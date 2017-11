La incógnita que envuelve la junta

El Betis celebra esta tarde (20:00) su Junta General de accionistas, marcada por la incógnita sobre si en la misma estará representado el quórum necesario (25% del capital social) para que el club verdiblanco lleve a cabo la ampliación de capital necesaria (2,215,871,57 de euros) para poder poner a la venta el paquete de las denominadas acciones baratas (31,38%, 36.869 acciones) al precio de 120 euros, al tener los derechos suspendidos por el juzgado de lo Mercantil. Para ello, será necesario la aprobación de la reforma de los estatutos actuales de la entidad heliopolitana, como bien se recoge desde el punto dos hasta el siete de los diez que conforman los establecidos en el orden del día. En el caso de que no haya quórum, es decir, que no esté representado ese 25%, la junta se celebrará pero sólo se podrán aprobar las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto para la próxima, refrendar el pacto del pasado del 28 de julio con Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver (punto uno del orden del día), y sí se podrían poner a la venta el denominado paquete de las acciones caras (20% 23,969 acciones) al precio de 476,69 euros y siempre con un mínimo adquirible de 100.000 euros (unas 210 acciones), y no se podrían poner las baratas.

El objetivo de la mesa que dio a conocer el reparto accionarial, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, Adolfo Cuéllar (LJB) y Pepe Tirado (PNB), es alcanzar ese 25% de quórum, de ahí que desde hace semanas la entidad de Heliópolis esté promoviendo la visita a las peñas y haciendo un llamamiento a los béticos desde los medios oficiales para que acudan a la junta o cedan su representación en favor de los actuales rectores. En este sentido, hay que tener en cuenta algo fundamental y es la representación o no, con su presencia, del resto de accionistas importantes del Betis, como son los casos de Manuel Castaño y las familias Romero y Salas, con el grupo Béticos por el Villamarín a la cabeza. De momento, éstos se encuentran ya acreditados para asistir a la Junta.

El reparto accionarial se produciría siempre que se aprobara el punto uno del orden del día: Ratificación del contrato de transacción y de compraventas de acciones propias suscrito el 28 de julio de 2017. Es decir, si los accionistas béticos dan el visto bueno al acuerdo alcanzado con Lopera y Oliver, mostrando el Betis, en su página web, sólo seis folios de los más de 70 de los que consta, de ahí la falta de transparencia que muchos béticos siguen viendo en todo este asunto.

Además, con respecto a este pacto está pendiente la aprobación del décimo punto del orden del día: Ratificación del nombramiento del consejero Don Luis Oliver Sierra efectuado por el procedimiento de cooptación. Sobre este apartado ya ha dejado clara su postura PNB, que votará en favor del pacto con Lopera y Oliver y la aprobación de las cuentas, y en contra de la ratificación del nombramiento del hijo de Luis Oliver como consejero. El último punto del orden del día importante será el octavo, referente a las cuentas anuales. En este sentido, el Betis confía en alcanzar la cifra de los 100 millones de euros, con unos ingresos totales ya de 88 millones, a la espera de añadirle la venta futura (11 millones) de Pezzella a la Fiorentina. Mientras, la deuda bruta es de 65,9 millones de euros (35 a largo plazo y 30 a corto). Todo, teniendo en cuenta, como el resto de equipos de Primera División, la dependencia del conjunto verdiblanco de los derechos de televisión, que suponen actualmente el 75% de su cifra de negocio.

Así se presenta una nueva junta en el Betis, con una incógnita que merodea en torno a ésta y que se resolverá a partir de las 20:00 en el pabellón de San Pablo. ¿Se alcanzará el quórum del 25%?