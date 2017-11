La lupa se para en Setién

Una vez pasado el primer tercio de la competición, el debate en el Betis continúa centrado en la figura de Quique Setién e incluso la lupa ha aumentado sobre las decisiones del entrenador en esta mala racha de resultados, que ha convertido al cuadro verdiblanco en el tercer peor equipo de los seis últimos partidos. Desde aquella goleada ante el Valencia en el Benito Villamarín (3-6), en el regreso de la Liga tras la segunda pausa de selecciones, los verdiblancos sólo han sumado cinco puntos, unos guarismos que únicamente mejoran al Alavés (3) y a la Unión Deportiva Las Palmas (1), precisamente su rival del próximo domingo.

Ese descenso en el rendimiento, y también en las sensaciones, ha elevado el tono de la crítica hacia Setién, al que se le discute tanto la debilidad de su sistema defensivo como las elecciones que viene realizando para el once inicial o los cambios durante el encuentro. Ese cóctel que apunta al técnico se completa con las ausencias por lesión o sanción que han mermado sobre todo la zaga, la línea con menos efectivos de la plantilla y en la que tampoco se cuenta con jugadores del filial.

27 goles encajados en los 13 partidos de Liga, 16 de ellos en las seis últimas jornadas, representan el peor registro de los verdiblancos en los últimos 50 años, lo que apunta directamente al sistema defensivo. Sólo en las tres últimas jornadas, tanto el Getafe como el Girona anotaron dos goles en Heliópolis, además de disponer de numerosas llegadas al área verdiblanco, mientras que el Eibar le endosó un contundente 5-0, en el que marcó casi tantas dianas como había anotado hasta el momento en el campeonato liguero (5).

A esa debilidad atrás, tanto por el sistema como por errores individuales que se han acentuado con la prolongada ausencia de Feddal, también se ha añadido las controvertidas decisiones del entrenador. Las titularidades de Nahuel o Narváez, a los que no acompañan los resultados del equipo, su idea de no colocar juntos a Sanabria y Sergio León cuando ambos estaban en plena forma o la decisión de dejar fuera a Tello de la expedición a Éibar son algunas de las cuestiones que se debate sobre el técnico, que tampoco le ha encontrado el sitio todavía a Boudebouz -el fichaje más caro del verano- o está exprimiendo a Joaquín, que ya acumula los mismos partidos completos que en toda la pasada temporada.

Los verdiblancos también han perdido el fortín del Benito Villamarín e incluso ante el Girona fueron recibidos y despedidos entre silbidos de su afición. De las tres victorias en los tres primeros encuentros -ante el Celta, el Deportivo y el Levante-, el Betis ha pasado a una sola victoria en los cuatro últimos -el triunfo ante el Alavés, los empates ante Getafe y Girona y la derrota ante el Valencia-.

Hasta el momento, y así se reafirmó en la conferencia de prensa tras la igualada con el Girona, Setién se mantiene fiel tanto a su 4-3-3 como a su idea de iniciar el juego desde Adán, aunque eso convierta al portero en el lanzador del equipo, como ocurrió en el último partido ante la dificultad que tuvieron los verdiblancos para superar la presión adelantada del Girona. "Desde mi perspectiva y respetando totalmente la opinión de todo el mundo, no veo ningún motivo para cambiar nuestra manera de jugar. Llevo toda la vida haciendo esto, ya sabíais qué entrenador venía aquí", volvió a señalar Setién, con ese mismo discurso que empleó al inicio del campeonato cuanto también se puso en duda ese sello que trata de imponer al Betis.

Todas estas circunstancias provocan que Setién esté bajo la lupa. A favor del técnico queda la octava posición que ocupa hoy el cuadro verdiblanco -el Getafe lo podría adelantar si venciera al Espanyol esta noche-, pese a la mala racha de juego y resultados que acumula. Desde el club se ha reforzado en público la figura del entrenador -así lo hizo el presidente, Ángel Haro, tras la Junta de accionistas-, pero en los corrillos del palco sí se comentan estos aspectos que no han pasado desapercibidos para el espectador. La visita a la Unión Deportiva Las Palmas no se antoja decisiva para el futuro del entrenador, salvo otra debacle como la de Éibar, pero todo lo que no sea recuperar las sensaciones colocará en el disparadero al técnico, que ha tropezado en lo más llano del calendario.