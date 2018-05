El motivo que llevó a Pau López al Betis

El cancerbero Pau López será jugador del Betis la próxima temporada, a falta de la oficialidad, y ayer anunció su marcha del Espanyol en una rueda de prensa en la que explicó el principal motivo que lo ha llevado a poner fin a su etapa en el cuadro perico: el trato de Jordi Lardín, ex director deportivo blanquiazul. "No estuve (valorado) por esta persona que representaba al club. Nunca hablaré mal del Espanyol, pero es cierto que han ocurrido ciertas cosas y que la gestión no ha sido la correcta", dijo el portero.

La actitud de Lardín en las conversaciones, tal como detalló Pau López, no fue de su agrado: "No es bonito que aparezcan informaciones sobre las cantidades de los contratos que se negocian. Son cosas feas. Como que amenacen con que si no renuevas te irás al banquillo, esto crea una reacción contraria". Según el guardameta, él no tiene ningún problema con Lardín, "pero no estoy de acuerdo con la gestión que ha hecho en representación del club".

Pau afirmó que Óscar Perarnau, actual director general deportivo, hubiera sido "la persona indicada" para llevar a cabo esta operación: "Es de diez, el club está en buenas manos". El gerundense, que acaba contrato el 30 de junio, no quiso desvelar su destino, aunque todo apunta a que fichará por el conjunto de Heliópolis: "Es un día triste, pero nunca cerraré la puerta al Espanyol. Ojalá algún día pueda volver a vestir esta camiseta. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades".