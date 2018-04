Otra "noche redonda"

Los jugadores del Betis celebraron al término del encuentro la sexta victoria consecutiva cosechada y, aunque cautos, destacaron el nuevo paso adelante dado de cara a la deseada clasificación para Europa. Uno de ellos fue Júnior, quien se convirtió en el protagonista de la noche al haber sido quien decantó el encuentro a favor de los verdiblancos.

"Sacar otros tres puntos y además haberlo hecho con un gol mío es algo que me da orgullo. Ha sido una noche redonda para mí, desde luego", respondió el carrilero dominicano, quien comentó cómo su familia había acudido a verlo in situ al estadio. Al ser preguntado por la evolución del partido, el jugador bético admitió que Las Palmas había "planteado un partido distinto al que esperamos, pero hemos sabido adaptarnos y no hemos dejado de intentarlo cada momento. Este equipo no para de luchar".

Al ser cuestionado sobre la posible clasificación del Betis para la Liga Europa, Júnior optó por la cautela. "Nosotros vamos jugando partido a partido. La racha es increíble, vamos teniendo una buena ventaja con respecto a los rivales, pero tenemos que seguir luchando. Es pronto para decir lo de Europa", explicó el lateral zurdo.

El portero Dani Giménez, que se quedó por tercera jornada consecutiva sin encajar un gol, reconoció tras el choque la dificultad que había supuesto la victoria ante Las Palmas. "Hemos tenido más ocasiones en la segunda parte. No estutimos tan fluidos al principio. Ellos han corrido mucho y han estado espectaculares. La clave ha sido que hemos mantenido la calma, ante todo, que no nos hemos vuelto locos. Al final han bajado físicamente, no hemos dado el balón por perdido, incluido los atacantes... Es un ejemplo de lo que estamos haciendo y consiguiendo", refirió el guardameta, quien subrayó la suerte de haber mantenido un partido más sin encajar un gol, el quinto choque seguido: "Es importante. Somos un equipo que sufrimos si no generamos ocasiones. Hemos tenido algo de mala suerte en alguna finalización, pero hemos seguido peleando y quizá metimos la más difícil", comentó uno de los capitanes del equipo de Heliópolis.

De cara a Europa, Dani Giménez dijo que "no nos podemos dormir. Contra el Atlético no tenemos nada que perder. Nos limitaremos a seguir siendo sobrios y hacer las cosas bien".

Marc Bartra, otro de los destacados del equipo de Quique Setién, admitió haber resoplado con el gol: "Ha sido un alivio al final. Cuando das tanto y acumulas jugadas al final provocas a la suerte. Hemos creado mucho y hemos estado seguros atrás y contolando el partido con el balón. En los últimos metros nos ha faltado quizá frescura, pero tal como estamos, con el hambre que hay, sabíamos que el gol llegaría en cualquier ocasión". Con respecto a la clasificación del equipo, el central verdiblanco dijo que "estamos donde queremos, pero ahora todos se juegan mucho. Cada vez nos van a tener más ganas, pues estamos haciendo algo increíble, aunque hay que intentar seguir".