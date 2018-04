El pensamiento único de Setién

Buen mensaje el que ayer deslizó Quique Setién en la rueda de prensa previa a la cita de esta noche ante el Málaga. Una cita clave para certificar la clasificación europea, pero la ambición del cántabro es alta y quiere como sea el quinto puesto al final de Liga, de ahí que no piense en el derbi de dentro de dos semanas y tenga los cinco sentidos puestos en el choque de esta noche en Heliópolis: "A mí me gustaría ganar los cuatro partidos que nos quedan. No vamos a renunciar a hacerlo y a poner toda nuestra capacidad para conseguir los doce puntos. Estamos muy ilusionados y concienciados de que mañana es un partido importantísimo, porque siempre será mejor quedar quinto que no sexto o séptimo. Afrontamos el partido con toda la seriedad. Al menos es lo que hemos tratado de inculcar a todos los jugadores, la importancia que tiene este partido".

Y es que el cántabro se mostraba muy satisfecho del trabajo que sus pupilos han realizado durante la semana: "Quizás a principio de semana sí nos ha costado un poco más, porque hubo casi 48 horas de descanso. Después de un partido tan bueno como el que hicimos en el Wanda, y aunque es verdad que los jugadores tienden a relajarse tras tanto estrés, el final de semana ha sido extraordinario. Somos perfectamente conscientes de lo que nos estamos jugando. El equipo está tan metido que es difícil que el Málaga nos pueda ganar por relajación. Sí porque pueda hacerlo mejor que nosotros o porque tenga un día inspirado y nosotros estemos más atascados. Pero en ningún caso será porque afrontemos el partido pensando que será fácil. En absoluto".

Setién, una vez más, avisó del peligro del Málaga, del que espera complicaciones una vez que se ha liberado de la presión por evitar el descenso: "Me preocupa que es un equipo que ya no tiene nada que perder. Jugará tranquilo, sin presión y querrán hacer un buen partido. Siempre en estas situaciones los jugadores se quitan el lastre de encima. Eliminan el estrés para jugar con tranquilidad porque la situación ha cambiado para ellos. En estas circunstancias siempre se suele dar una buena versión. Luego están los objetivos individuales de cada jugador. Habrá algunos que no quieran estar en Segunda el año que viene y que quieran encontrar equipo y dar una buena versión de sí mismos. Hay circunstancias que pueden ir en contra nuestra, como es el hecho de tener las cosas casi en la palma de la mano, que puedes agarrarlas pero todavía no las tienes. Es verdad que el Málaga está descendido y además pierde algunos jugadores por sanción. Hemos visto los partidos que ha jugado últimamente y no será fácil, pero si nosotros hacemos las cosas bien en teoría tendríamos que sacar adelante este partido".

Tan centrado en el duelo ante los costasoleños se mostró el preparador heliopolitano que dejó aparcado el derbi, pensando, incluso, en la cita previa en San Mamés: "Todavía tenemos otro partido antes, que es el de Bilbao. Nuestra lucha está ahora en conseguir la quinta plaza. Cuando llegue el partido de dentro de dos semanas contra el Sevilla, ya hablaremos de él. Veré los partidos que juegue el Sevilla por lo que me pueda interesar, para ver el dibujo que hacen y los jugadores que actúan. Es lo único que me preocupará de aquí a que empiece el derbi. Lo demás no me preocupa nada".

Por último, Setién mostró su confianza en el meta Pedro para este importante partido: "Lo veo espectacular. Es el mejor portero que podemos tener. Está en un momento extraordinario. Tiene el respaldo y la confianza de todos nosotros. Estamos seguros de que va a hacer un partidazo. Vamos a tratar de que le tiren lo menos posible, como hacemos con los demás. Pedro está bien y seguro que hará intervenciones de mérito".