El plan, esperando a Fabián

La planificación del Betis tiene una incógnita abierta en el futuro de Fabián. El canterano se encuentra en la agenda de los principales clubes europeos, por lo que su posible salida es una de las alternativas que se contempla en el proyecto verdiblanco, que sería distinto con un adiós del palaciego que con su permanencia en el equipo.

Ayer, la emisora napolitana Radio CRC incluso afirmó que el Nápoles también estaría dispuesto a pagar los 30 millones de su cláusula de rescisión, una cantidad que el Betis reinvertiría en el mercado de fichajes, con lo que se sumaría a otros clubes como el Barcelona, la Roma o la Juventus, que también han venido siguiéndolo esta temporada.

"Estoy centrado en el Betis, nos queda un partido el sábado, podemos quedar quintos y vamos a ir a lograrlo. No es lo mismo quinto o sexto. No pienso en otra cosa que acabar bien en el Betis, que es donde tengo contrato", señaló ayer el propio Fabián, que evitó pronunciarse más allá de esta temporada. "Del futuro no puedo hablar. Ahora mismo estoy centrado en el Betis, no miro más allá de ganar el sábado en Leganés. Sólo pienso en desconectar en las vacaciones", añadió el palaciego, que siempre ha manifestado su agradecimiento al Betis, pero que entiende que cualquier movimiento dependerá tanto de su interés como el del propio club.

Los técnicos béticos vienen trabajando en dos escenarios distintos. Por un lado, la permanencia de Fabián dejaría a Setién con una pieza clave en su esquema y que, además, tiene margen de crecimiento; por otro, su salida iría acompañada de una cifra millonaria que ingresaría el club, que tendría claro que invertiría ese dinero en varios fichajes de alto nivel con los que trataría de mejorar al equipo.

"Si viene algún equipo por Fabián y paga su cláusula...", indicó ayer Setién en la Cope sobre los posibles cambios en la plantilla. "Se supone que cada año en un equipo que quiera crecer tiene que haber cambios, habrá llegadas y salidas. No sé el número de jugadores que van a salir ni llegar. Queremos tener una plantilla competitiva, la mejor posible, dentro de unos parámetros económicos. Igual hay algún jugador que quiere salir y que cuentas con él. Adelantarse a los acontecimientos... Hasta que empiece la temporada no veré el equipo que tengo", señaló Setién, que continuó refiriéndose a la próxima temporada: "Daré mi opinión y sugeriré a futbolistas que me gustan. Habrá algunos que han tenido minutos y que no quieres que se vayan, pero con ese dinero puedes traer uno mejor. Intocable no hay nadie". El nombre de Fabián está en boca de todo el fútbol. Incluso el Barcelona está pendiente del palaciego, como así se le ha hecho llegar a su entorno, al mismo que le han llegado esos cantos de sirenas desde el fútbol italiano.

El Betis, mientras tanto, trabaja con una amplia nómina de jugadores. "Los que sean grandes jugadores y que entiendan el fútbol me gustan. Hay una lista, se trabaja en ella y veremos qué pasa", dijo Setién, con el nombre de Dani Ceballos, entre otros, encima de la mesa.