De la portería al pivote

Con calma pero con los objetivos, tanto de entradas como de salidas, bien definidos. Así trabaja el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, que tiene en el pivote la posición prioritaria a reforzar antes de comenzar la pretemporada y que también aguarda ofertas por jugadores como Durmisi, Adán o Camarasa, con los que el club pretende hacer caja para acudir al mercado.

Desde Portugal, el diario Record informó ayer de que el Sporting de Portugal ha elegido al meta verdiblanco como sustituto de Rui Patricio, quien rescindió su contrato hace unos días. Fuentes consultadas por este periódico corroboran ese interés del equipo lisboeta, aunque Adán tampoco tiene prisa por decidir su futuro. El capitán siempre ha manifestado su deseo de continuar en el Betis e incluso de prolongar el año de contrato que le queda por delante, de ahí que espera un movimiento del club para definir qué hacer este verano. El club verdiblanco pretendería obtener entre tres y cuatro millones de euros por Adán, una cantidad elevada teniendo en cuenta que finaliza su vinculación en 2019.

Además de Pau López, atado desde hace meses y a la espera de la oficialidad, el Betis también ha sondeado al ex verdiblanco Adrián, ese viejo deseo de los dirigentes, al que también le queda un año de contrato en el West Ham. "Sinceramente, claro que estoy al tanto de todos los rumores. El Betis tiene a sus porteros y yo debería arreglarme con mi club. Las circunstancias del Betis del que salí no tienen nada que ver con las de ahora. Es algo que te seduce, siempre está ahí la opción porque es mi casa. Y si llega el momento, claro que nos sentaríamos", aseguró el propio Adrián en la Cope, donde también dejó claro que primero debería dialogar con su club: "Pienso que Pellegrini va a contar conmigo, pero el club también tiene que confiar en mí y demostrar que quieren que continúe. No tengo que demostrar nada a nadie".

Si el asunto de la portería no debe resolverse en breve, pese a ese interés del Sporting Club en Adán, igual de complicado aparece la llegada del deseado pivote. Mikel Merino es el preferido por Setién, de ahí que Serra ya haya iniciado ese proceso de seducción sobre el navarro, que también cuenta con el interés del Athletic y de la Real Sociedad por contratarlo.

El club verdiblanco, como ya informó este periódico, inició hace días los contactos con los agentes del centrocampista para conocer los detalles que podrían llevar a cabo la operación, aunque siempre hay que contar con el Newcastle, el club poseedor de sus derechos. El conjunto inglés no está dispuesto a perderle un solo euro a Mikel Merino, pese a que el joven internacional sub 21 apenas contase para Rafa Benítez en el segundo tramo del campeonato.

Aunque la preferencia del Betis sea el navarro, Serra tampoco descuida los planes alternativos. Ahí aparecen los nombres de Marcos Llorente, Rodrigo Battaglia o Leander Dendoncker, aunque sus cualidades no son tanto del gusto de Setién, que valora la posible adaptación con rapidez de Mikel Merino a su idea de juego.

El propio Marc Bartra, excompañero del navarro en el Borussia Dortmund, ha cruzado algún mensaje para intentar convencerlo de su fichaje por el Betis, que también tendrá que competir con la cercanía a su tierra de Athletic y Real Sociedad.