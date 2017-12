Tiene pulso, pero sin premio

Uno por unoEsta versión retocada del Betis de Quique Setién le ha vuelto a coger el pulso a la competición, pese a que ayer se marchase sin recompensa. Los verdiblancos ahogaron al Athletic durante la primera media hora, con un punto más de intensidad tanto con la pelota como sin la misma, pese a que el cántabro repitió once por vez primera casi por obligación, ante tanta ausencia en esa plantilla corta.

Si bien el Betis ya había bajado algo el ritmo, al no hallar el premio del gol, el penalti y expulsión de Amat otorgó ventaja al Athletic, aunque tampoco se notó como se esperaba. Los vizcaínos no sentenciaron cuando pudieron y el Betis, en un derroche de energías, rozó la igualada en sendos remates de Sergio León. Pero no era el día, como sí lo fueron, con menos méritos, ante Getafe o Girona.

Defensa

El doble pivote por delante de Feddal, imprescidible, le ha dado seguridad al equipo, que ya cubre mucho mejos los espacios cuando le toca presionar. Ayer, con Camarasa de nuevo en la mediapunta, los verdiblancos apretaron la salida del Athletic que sólo encontró aire cuando casi a la media hora el Betis bajó un punto su alto ritmo inicial.

Tras la expulsión de Amat, y con un equipo que nunca renunció a la pelota, la zaga sí se descubrió a su espalda, sobre todo en el primer cuarto de hora de la segunda mitad cuando el Athletic gozó de varias ocasiones. También al final, con un repliegue ya menos intenso ante el cansacio acumulado.

Ataque

Si el 4-2-3-1 ha mejorado la solidez defensiva, también ha servido para recuperar ese fútbol de toque que tan bien desarrolló al inicio. Amat colaboró con un excelso Fabián, que siempre encuentra el pase adecuado para romper líneas y favorecer la progresión de Joaquín o Barragán.

También ayuda esa recuperación de balón en campo contrario que ha vuelto como un arma de los verdiblancos. Así le robó la cartera Camarasa a Mikel Rico y sólo Iago Herrerín se interpuso en el disparo del valenciano.

Tras el descanso, y ya en inferioridad, el Betis no se descompuso. Fabián continuó llevando la manija, mientras que Tello y Joaquín intercambiaron las bandas para seguir asistiendo a Sergio León, que gozó de dos ocasiones que se estrellaron ante el meta visitante.

La falta de fondo de armario fue una rémora otra vez. Setién recurrió a Boudebouz, que no está al 100%, a falta de 20 minutos y el franco-argelino filtró algún pase pero ya sin apenas llegada al área rival.

Virtudes

El Betis, más allá de los resultados en contra ante el Atlético y ayer, ha recuperado el pulso competitivo, algo obligado tras las debacles ante el Cádiz y la Unión Deportiva Las Palmas.

Talón de aquiles

Ya acumula cuatro partidos seguidos sin ganar en casa; sin banquillo es difícil remontar.