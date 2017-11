El punto sabe a poco

El punto supo a poco a los jugadores del Betis, incluso a los artífices de los dos goles, Guardado y Tello, quienes hubieran preferido que su acierto hubiese contribuido a que su equipo cantase victoria tras una semana complicada por lo ocurrido en Éibar.

"Fue un partido en el que tuvimos las mejores oportunidades, pero cuando te pones por debajo en el marcador siempre cuesta más, y si es contra un equipo tan intenso como el Girona, más todavía", comentó Guardado.

"Hay que seguir hasta que salgan las cosas como queremos. Por eso el gol no me vale de mucho. Siempre viene bien marcar, está claro, pero en esta ocasión no sirvió para ganar", lamentó el mexicano.

Por último, Guardado aseguró entender el enfado de los aficionados: "Están en todo su derecho de mostrar lo que sienten, pero estoy seguro de que levantaremos esta situación".

En la misma línea se expresó su compañero Tello: "Teníamos controlado el partido en la primera parte, pero irnos al descanso con el 0-1 provocó que la situación fuese muy delicada. Luego no encontramos el punto de velocidad que sí tuvimos en otros partidos, y aunque en dos acciones conseguimos empatar, este resultado nos sabe a poco".

Para Rafa Navarro, que jugó de inicio, el encuentro finalizó con sensaciones encontradas: "Estoy contento por la titularidad, pero debo coger un poquito más de ritmo. En la primera parte tuvimos varias ocasiones para marcar. El tanto que nos hicieron al final de la primera parte nos hizo daño. En el segundo tiempo es verdad que el Girona tuvo algunas ocasiones claras. En cualquier caso no podemos dar por bueno el punto".

También pasó por la zona mixta Durmisi, que reconoció que el Betis tuvo que afrontar "un partido muy complicado" debido a las características de su rival, "que ataca muy bien". "Yo creo que en casa debemos ganar siempre, y aunque luchamos hasta el final esta vez no lo conseguimos", afirmó el danés.

"En cuanto a mí, tengo que mejorar en defensa. Y sobre el equipo, ahora lo que toca es pensar en el siguiente partido contras Las Palmas", finalizó.