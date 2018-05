El puzle de Setién se inicia en la portería

El Betis realizará hoy el primero de los cuatro entrenamientos previos al derbi y en los que Quique Setién deberá despejar las incógnitas que rodean el once verdiblanco y que comienzan en la propia portería, donde las mejorías de Adán y Dani Gimenez abren el abanico, aunque ya con una ausencia confirmada, la del hispano-dominicano Júnior, que dice además adiós a la temporada tras la lesión sufrida en San Mamés. Barragán, Guardado, Boudebouz... Numerosos nombres propios a los que estará atento el cuerpo técnico durante esta semana especial. La idea de Setién pasaría por mantener el sistema de tres centrales y dos carrileros que tan buen resultado le ha ofrecido en la segunda vuelta del campeonato, pese a que los rivales ya empiezan a proponerle esquemas similares para contrarrestarlo.

La primera duda de ese once inicial bético comienza en la portería, donde Setién podría optar por recuperar a Adán o Dani Giménez, siempre y cuando mantengan buenas sensaciones en el regreso al trabajo. Ambos se quedaron fuera de la convocatoria para San Mamés al continuar con pequeñas molestias que les hacían no estar a tope, pero si el técnico decidiera apostar por alguno de ellos podrían llegar a tiempo para el viernes. Eso sí, los técnicos también están satisfechos con el rendimiento del canterano Pedro, aunque la presión de un derbi quizá lleve a acelerar la recuperación de los dos porteros de la primera plantilla.

En la zaga, la principal duda es Barragán. El lateral fue el descarte ante el Athletic debido a un pinzamiento que lo viene incomodando y que reapareció en la sesión de activación de la misma mañana del partido. Todo apunta a que Barragán será de la partida el sábado, pero el regreso al trabajo y la opinión del propio jugador serán decisivos. Con el seguro regreso de Mandi, tras descansar en Bilbao, Bartra, Amat y Durmisi completarían una zaga de la que se cae Júnior. "Tras las pruebas realizadas en el día de hoy al jugador Júnior Firpo, se ha detectado que el lateral presenta un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda con un edema asociado en el platillo tibial-medial. Júnior permanecerá diez días inmovilizado y posteriormente se le volverán a realizar estudios complementarios, por lo que se pierde lo que resta de temporada", explicó el propio club verdiblanco en un comunicado. La baja del hispano-dominicano le otorga una nueva oportunidad a Durmisi, protagonista con un gol en el derbi de la primera vuelta, que disputará así su tercer partido seguido.

En la medular, la gran duda es Guardado. El mexicano arrastra molestias en el peroné que se dañó ante la Unión Deportiva Las Palmas y en el que recibió un nuevo golpe ante el Málaga, lo que provocó su ausencia en la convocatoria de la última jornada. El propio Setién, en su conferencia de prensa previa al duelo ante el Athletic, indicó que el centrocampista lo tendría complicado para entrenarse hoy, ya que necesitaba varios días de descanso, con lo que también será examinado día a día. Javi García también arrastra molestias, aunque, en principio, sí estará disponible para el derbi.

En el ataque, Boudebouz es la principal incógnita. El franco-argelino ya se cayó del once ante el Athletic por unas molestias en la rodilla, aunque sí participó en la recta final del encuentro, con lo que también parece un fijo para el derbi. Eso sí, Setién maneja cada semana su rompecabezas, con rotaciones y cambios según lo que extraiga de los entrenamientos, por lo que el once no se decidirá hasta el último momento.