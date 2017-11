Las razones por las que BxV no asistió a la junta

La junta de accionistas del Betis no contó con la presencia de los miembros de Béticos por el Villamarín, que emitió un comunicado explicando los motivos de la no asistencia después de estudiar la información enviada por el club verdiblanco tras ser solicitada días atrás, siempre referente al pacto.

"El Consejo de Administración sigue eludiendo las explicaciones que se le solicitan en una forma de actuar que ya es reiterada. Hablan de acuerdo beneficioso, pero no indican en qué favorece al Betis, contesta con prepotencia, pero sin responder a lo que se le requiere, llevando su apuesta al límite, confiando en que la mayoría con la que cuentan en Junta General garantizará la viabilidad de su proyecto, olvidando que la legalidad de los contratos y actos jurídicos, no es algo que dependa de mayorías o porcentajes en una Junta General. Será un Juez el que decida, en su caso, si un contrato es legal o ilegal pues, si existen acciones para impugnar un acuerdo social, también las hay para impugnar un contrato que no es sino mera simulación (...)".

"Una vez más, le decimos al Consejo que este acuerdo es una simulación", prosigue. Además, BxV entiende que "no hay ningún contrato de transacción": "El proceso seguido ante el Juzgado de lo Mercantil por la nulidad de las acciones ha acabado mediante Sentencia, muy favorable a los intereses del Betis, a pesar de los esfuerzos de algunos por evitarla. Al proceso penal seguido ante la Audiencia Provincial contra Ruiz de Lopera no le ha puesto fin ninguna transacción o conformidad, va a acabar mediante Sentencia (...)".

También, esta plataforma considera que "Lopera ni cede, ni entrega nada a título gratuito": "Esto es algo que se acredita con la documentación que se entregó ayer y que contiene un pacto esencial que no se recoge en el resumen entregado a los accionistas (…)".

Por otro lado, BxV entiende que hay un "pago injustificado a Bitton Sport de 6.500.000 euros": "Bitton jamás adquirió la titularidad de ninguna acción en virtud del contrato de compraventa de 6 de julio de 2010. Lo dice con toda claridad el Auto de la Sección Quinta de la Audiencia, Provincial de Sevilla de 21 de marzo de 2017 (…)". "Por estas razones considera BxV que la ratificación que se somete a la Junta no se ajusta a la realidad", concluye.