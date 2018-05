Un reto con hambre

Visita el Betis hoy uno de los campos mágicos del fútbol español, el Nuevo San Mamés. Y lo hace con el pase europeo ya en el bolsillo, pero con la intención en estas tres jornadas que restan para que acabe la Liga de cerrar la temporada con el quinto puesto y pasar así directamente a la fase de grupo de la Liga Europa (también lo haría acabando sexto). Para ello, el cuadro verdiblanco busca ante el Athletic alargar su racha de ocho jornadas consecutivas sin perder (siete victorias y un empate) con un triunfo que le permita afrontar el derbi con la confianza de un buen resultado, pues la próxima cita en el Benito Villamarín ya se encuentra en la mente de Quique Setién, que podría reservar a varios de los jugadores que están apercibidos de sanción para que jueguen la próxima jornada. Pero antes les toca a los de Heliópolis superar una prueba ante un rival que desea brindarle un triunfo ante los béticos a su afición, muy enfadada por la irregular temporada que ha firmado su equipo.

Setién no podrá contar con Guardado, que sigue recuperándose de la zona dañada por un fuerte golpe en el peroné, y algunos futbolistas que viajaron ayer a Bilbao han tenido problemas durante la semana, como son los casos de Barragán, Campbell y Javi García, aunque éstos, en principio, no deben tener problemas para jugar. Además, el entrenador cántabro vuelve a contar con Bartra, que ya ha cumplido su encuentro de sanción, y Amat, que se ha recuperado de las molestias que le impidieron finalizar el encuentro ante el Málaga. Así, son muchas las incógnitas que hay en torno al posible once que el técnico bético pueda poner en liza esta tarde, ya que atrás podría jugar Javi García con Bartra y Amat para que Mandi y Júnior (apercibidos) se queden en el banquillo, Durmisi, pese a estar también apercibido, repetiría como titular en el costado izquierdo, con Barragán en el derecho. Camarasa podría tener una oportunidad en el centro del campo, y a partir de ahí son muchas las variantes que Setién tiene a sus disposición para completar el centro del campo y la delantera.

Mientras, el conjunto de José Ángel Ziganda regresó en las últimas jornadas al tono gris del que había salido en sus visitas al Estadio de La Cerámica y al Santiago Bernabéu y dio carpetazo a un curso del que apenas puede salvarse su trayectoria europea, aunque también ésta ha sido muy irregular. Ziganda, muy tocado por este fallido retorno a la élite, podría echar mano para este encuentro de su bloque habitual, aunque tiene las ausencias del lesionado Balenziaga y los sancionados De Marcos y Raúl García. Por contra, recupera a Aduriz, que ha superado una contractura en la zona lumbar que lo ha tenido dos partidos de baja. También jugará de inicio Muniain, que seguirá acumulando minutos tras su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre, mientras que a De Marcos y Balenziaga los sustituirán Lekue y Saborit. El Athletic saldrá con mucha intensidad, apretando, por lo que el Betis deberá partir con la intensidad que ha mostrado en esa larga racha de resultados positivos que acumula para conseguir una victoria en el Nuevo San Mamés, algo que no conoce todavía.

El conjunto bilbaíno quiere endulzar el tramo final de una floja temporada dándole a su parroquia una victoria ante la escuadra que entrena Setién, que ayer ya avisó en la rueda de prensa previa al encuentro que "el Athletic es el Athletic", dejando claro que su equipo tendrá que esforzarse al máximo si quiere salir victorioso de un estadio en el que se espera que haya una buena entrada para ver uno de los encuentros más clásicos del fútbol español.