"Me siento atropellado"

Muy molesto con Martínez Munuera compareció Quique Setién, entrenador del Betis, que se quejó de la actitud del colegiado, aunque sí elogió el comportamiento de su equipo, al que considera en perfecto estado para el derbi.

"La expulsión y el penalti ha condicionado el partido totalmente, lo ha inclinado a favor de un equipo . Hasta ese momento lo teníamos controlado y estábamos madurando el partido, pero tristemente ha llegado esa acción puntual que ha condicionado el resto", indicó Setién, que profundizó en ese malestar con la actitud arbitral: "Haciendo uso del comentario que me ha hecho Jordi (Amat) en el descanso, en ningún caso ha habido intención de agresión. Más allá de acertar o equivocarse, la actitud que tienen los árbitros en el campo con nosotros es para revisar. La jugada de Sergio (León) entiendo que ha sido un penalti clarísimo, como es posible que sea capaz de ver con tanta agudeza la primera jugada de la expulsión y no vea esta segunda... No voy a dudar de su intención. Nuestros errores, como el mío de hoy diciendo que era una vergüenza no pitar ese penalti, me va a costar casi seguro dos partidos de sanción. Me equivoco por eso, pero me gustaría saber las consecuencias para ellos como en jugadas del otro día, que entra considerablemente el balón. Luego, la actitud contra nosotros, que parecemos enemigos. Están más pendientes de nosotros que del juego. Como club, hoy me he sentido atropellado".

A Setién también lo cuestionaron por la destitución de Berizzo. "Me dejas un poco sorprendido, no lo esperaba en ningún caso dado la trayectoria que lleva el Sevilla en todas las competiciones. Desde luego no veo motivos, salvo que haya podido influir su enfermedad en esta decisión. No soy nadie para meterme donde no me llaman. Es un gran entrenador y lo estaba haciendo francamente bien. Será una nueva perspectiva, todo lo que estudiaremos del rival habrá que ponerlo entre comillas", dijo el cántabro, que ya apuntó al derbi: "Estas derrotas no afectan al estado de ánimo, al contrario. Hoy no nos ha ganado el Athletic ni hemos perdido nosotros. Al derbi llegaremos bien y competiremos de verdad, como hoy y en los últimos partidos. Hemos dado un cambio. Es una derrota, pero la grada nos ha reconocido el esfuerzo".