Un stop en la vía de Adán

El portero y capitán del Betis, Antonio Adán, se perderá lo que resta de temporada. El pasado domingo este medio ya informó de que el guardameta era seria duda de cara al encuentro ante el Getafe y que en el caso de que acabara jugando, como finalmente sucedió, ése sería su último partido del presente curso, hecho que quedó confirmado ayer tanto por parte del club de Heliópolis como del propio protagonista.

"El jugador del Real Betis Antonio Adán se someterá mañana (hoy) en la clínica Fremap de Sevilla a una intervención quirúrgica para corregir sus problemas de pubis", publicó la entidad verdiblanca en una breve nota en los medios oficiales, mientras que Adán explicaba en su web propia los motivos que lo han llevado a tomar la decisión de parar para solucionar sus problemas de pubis. "El motivo de este comunicado es anunciar que mañana (hoy) pasaré por el quirófano para resolver los problemas de pubalgia que vengo padeciendo durante algo más de tres meses. Más adelante compareceré ante los medios, pero ante la inmediatez de la operación me expreso ahora en estas líneas para dirigirme a la afición del Real Betis Balompié y evitar especulaciones en torno a mi intervención. Mis molestias en el pubis han aumentado, incluso tras el descanso en el campeonato de Liga del pasado fin de semana, y la única vía para ponerle fin es pasar por el quirófano", expresa Adán al inicio de su escrito, que continuó explicando sus dolencias: "Desde que se me diagnosticó esta lesión tuve un documento médico que acredita que la operación era la única opción para eliminar dichas molestias. Fue mía la decisión de continuar con un tratamiento preventivo y jugar con dolor para poder ayudar a mis compañeros pero a día de hoy se hace imposible. La zona está aún más afectada y la ingesta de medicamentos que venía realizando ya no mitiga el dolor. Esta situación me impide proseguir con el nivel que he mostrado hasta el momento y antes de perjudicar a la entidad es preferible que otro compañero ocupe mi lugar".

El portero del Betis deja claro que ante las dolencias no ha tenido más remedio que tomar la decisión de operarse: "El perjudicado soy yo, ya que no sólo tengo que pasar por el quirófano, que ha sido mi última opción, sino que me veo privado de disfrutar de lo que resta de temporada, una temporada más que ilusionante por la clasificación en la que se encuentra actualmente el equipo. Mi obsesión desde que llegué al Real Betis ha sido la de pelear por estar en Europa y en esta campaña lo estamos consiguiendo. No poder estar en el día a día, en cada partido, junto a mis compañeros para luchar por conseguir este objetivo es una gran frustración para mí. Dar las gracias a mis compañeros, al entrenador y a todo el cuerpo técnico por la comprensión mostrada ante distintos tratamientos y ausencias de entrenamientos".

En este sentido, Quique Setién ha estado intentando hasta el final convencer a Adán para que postergara su decisión, cosa que finalmente no ha ocurrido pese a que tras el partido de Getafe el técnico cántabro se mostrara optimista al respecto. "No hagas caso de todo lo que te dicen, no se opera. Por supuesto que va a volver a jugar, claro. Tiene un problema, es cierto, y lo lleva arrastrando ya desde hace dos meses. Tiene dolor, se le está haciendo un trabajo específico, pero confiamos en que pueda aguantar hasta el final de temporada. Es verdad que va a tener que pasar por el quirófano, pero estamos tratando de que eso no suceda en este mes y medio que nos queda para terminar", dijo el técnico en Cope tras la cita en Getafe.

Finalmente, y después de varios días de reflexión para tomar una decisión que no ha sido fácil, Adán será intervenido y una vez que eso ocurra empezará su recuperación para intentar llegar en el mejor estado de forma a la pretemporada, a la espera de ver qué ocurre finalmente con su futuro, pues al madrileño le resta aún un año de contrato y su continuidad en Heliópolis es una de las dudas para la próxima campaña. El meta despidió el presente curso de la mejor manera posible, con una muy buena actuación en la cita ante el cuadro azulón, donde recibió, una vez más, el cariño y el reconocimiento de sus compañeros, al ser uno de los futbolistas más queridos y con más peso en el vestuario.