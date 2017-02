Adán: “Queremos demostrar que lo del otro día fue un error”

El portero y uno de los capitanes del Betis, Antonio Adán, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en el estadio Benito Villamarín, donde ha analizado lo que paso el pasado viernes en Granada y lo que espera de cara al derbi. Así, el madrileño ha dejado claro que a la afición no se le puede pedir nada: “Creo que no estamos en posesión de pedir mucho. Sabemos que ellos van a estar. Sabemos que confían en nosotros. Nos demuestran su cariño todas las semanas. No se les puede pedir nada. Es el momento nuestro. Tenemos que demostrar que lo del otro día fue un error. Estoy confiado en que lo vamos a dar todo”.

No obstante, el meta del cuadro verdiblanco ha dejado claro que vencer el derbi no salvaría la temporada, demostrando ambición: “No, no salva la temporada. Nuestro objetivo es quedar por delante del décimo y eso es lo que salva a temporada. Es verdad que emocionalmente este partido significa mucho, pero salvar la temporada se salva cumpliendo los objetivos”.

Adán ha tratado también los siguientes asuntos:

Granada: “Para nosotros, el partido del otro día está pasado. Tanto el equipo, como el míster y yo como capitán ya pedimos las disculpas pertinentes a la afición. Para algunos será necesaria o suficiente y para otros, no. Tenemos que levantarnos porque tenemos un partido muy importante como para estar todavía dándonos con el látigo. La reacción ha sido buena dentro del vestuario. Hicimos cosas mal, pero hay que levantarse”.

El Sevilla: “Es un partido importante, todo el mundo tiene mucha ilusión. Todos sabemos lo que nos jugamos. Sabemos la responsabilidad que tenemos ante la afición de cara a este partido y estamos preparados para ello. Sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando bien y creo que esa es la línea que queremos recuperar, y el sábado se va a ver”.

El vestuario: “Creo que después del partido es obvio que entre nosotros hablamos, comentamos y buscamos errores para corregirlos. La reacción del equipo es que se hicieron muy mal las cosas. Fue un día de pocas palabras. Todo el mundo lo tenía claro y queríamos que llegara el lunes para llegar ya al próximo partido”.

Un líder: “Joaquín ejerce de capitán desde que llego aquí. Es un líder buenísimo. Sabe cuándo y cómo decir las cosas. Por eso Joaquín es grande y lo quiere todo el mundo. Es respetado y su figura sale a relucir. Es un referente y así lo tenemos”.

Ceballos: “Se le están haciendo pruebas. Veremos a ver cómo evoluciona. Para nosotros es un jugador fundamental en nuestro juego. Se ha convertido en un jugador importante en el equipo, tiene liderazgo. Ojalá llegue. Por su corazón y pundonor va ser todo lo posible para que esté. Ojalá que así sea porque es fundamental para nosotros”.

Favorito: “Hablándose de derbis no me gusta dar un favorito. Yo gané 0-2 en su campo con uno de los peores Betis en su historia. Si le echas corazón y fuerza eso se iguala mucho”.

Los jugadores nuevos: “Los que llevamos más tiempo intentamos transmitirles lo que se vive esta semana. Les hacemos ver que es un partido importante para nuestra gente y ellos mismos se dan cuenta en el día a día. Ellos mismos saben lo que nos jugamos el sábado”.

Derrota en el derbi: “No lo pienso. Sólo pienso en que vamos a ganar el sábado. No me pongo en el caso de que perdamos. Si pasa eso, quedan jornadas para cumplir el objetivo al final del año”.