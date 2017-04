Adán: "Tenemos que ganar dos partidos y quedarnos en Primera, la temporada ha sido un desastre"

El portero y capitán del Betis, Antonio Adán, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el entrenamiento matinal. El madrileño ha analizado la situación del equipo verdiblanco de una manera realista, haciendo autocrítica , y entendiendo el sentir del bético, aunque pide apoyo para conseguir certificar la permanencia: "Todos sabemos la realidad. La realidad es que el equipo está en una situación complicada. Necesitamos ganar dos partidos para dejar al equipo en Primera y pensar en el año que viene. A la afición no estamos en disposición de pedirle nada porque entendemos la situación que lleva pasando muchos años, pero ellos tienen que ser conscientes de que necesitamos de ellos y van a ser muy importantes para el estadio anímico del vestuario de cara a esos dos partidos. Con su apoyo va a ser más fácil, aun sabiendo que no estamos en disposición de pedirle nada".

Adán ha insistido en ganar dos partidos para sellar la salvación en una temporada que ha calificado de "desastre": "La ilusión sigue siendo la misma. Nuestra ambición está en sacar dos partidos que hagan que nos mantengamos en Primera, que es la realidad a día de hoy y es por lo que tenemos que pelear de una vez por todas. Esta temporada pasarla porque ha sido un auténtico desastre. Es la realidad. Estamos muy lejos del objetivo principal. Quedan siete jornadas para ganar dos partidos y conseguir dejar al equipo en Primera cuanto antes y para eso necesitamos de todos".

Otros temas que el portero bético ha tratado han sido los siguientes:

Sintonía con Víctor: "Sí. El otro día llegó a los medios que hubo una reunión y parece que sólo es ese momento, pero todos los días nos reunimos antes de cada entrenamiento para corregir errores y mejorar. Víctor ha estado en ese lugar y sabe cómo piensa el futbolista. Al final se convierte en buenas sensaciones para mejorar errores. La relación con ellos es muy buena".

Ganar: "Al bético no se le puede pedir nada. Lo dije tras Las Palmas. El bético está muy quemado y con razón. El bético quiere ver a su equipo ganar y para eso va al campo. Pero tenemos que saber cuál es la realidad a día de hoy. Todos nos hemos equivocado a lo largo del año. Hemos cometidos muchos errores. El equipo ha habido momentos en los que ha podido dar más y es bueno hacer autocrítica, pero la realidad es que se necesitan dos victorias y será más sencillo si durante estas siete jornadas o por lo menos en esos dos partidos que necesitamos está con nosotros. No hemos momento de desunión".

Cansados dentro de cada año: "El deportista, obviamente, lo que quiere es ganar. Esa desilusión, a pesar de que no lo podemos hacer, llegado este momento y por ejemplo estar en tierra de nadie y ver que además no ganas partidos eso quema dentro del vestuario. Nosotros vivimos de confianza y ganar partidos y a día de hoy no la estamos teniendo".

Temporada hecha: "Hecha no está porque primero tenemos que ganar esos dos partidos. Luego está en el orgullo personal de cada uno quedar lo más arriba posible. Al final ves a un equipo como éste en tierra de nadie, sin cumplir el objetivo del principio de temporada y también es complicado".

Reunión presidente con la plantilla: "Hoy ha estado aquí viendo el entrenamiento. El lunes estuvo Josemi y la relación con ellos todo el año ha sido cercana. Así se acordó a principio de año. Querían una comunicación cercana con nosotros. Han estado siempre reforzando nuestra ilusión y apoyándonos, y hoy ha sido un día de ellos".

Atentado en Dormund: "Todos estamos enterados de lo que ocurrió ayer. Mandamos nuestro apoyo a Barta en especial, que sufrió heridas importantes. El fútbol demostró ayer otra vez que es un ejemplo lleno de valores. Aficiones ejemplares de lo que realmente es el fútbol. Eso es lo que tenemos que sacar de esta desgracia, que otra vez sacude a Europa. Tenemos que estar todos unidos contra ellos".