Adán, el 'portavoz' del Betis

El portero y capitán del Betis, Antonio Adán, ejerció de portavoz del conjunto verdiblanco. El mensaje fue claro, contundente, directo y cargado de una autocrítica sobre la temporada que está realizando el cuadro de Heliópolis, dentro de un discurso mucho más profundo y realista que el ofrecido por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Miguel Torrecilla en sus últimas comparecencias públicas. Y prueba de ello fueron las palabras del cancerbero madrileño en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento matinal, calificando la actual campaña de "desastre": "La ilusión sigue siendo la misma. Nuestra ambición es sacar dos partidos para mantenernos en Primera División, que es la realidad y por lo que tenemos que pelear de una vez por todas para pasar esta temporada de auténtico desastre. Ésta es la realidad, porque estamos muy lejos del objetivo principal y quedan siete jornadas para ganar dos partidos y conseguir dejar al equipo en Primera División cuanto antes, y para eso necesitamos de todos".

Adán insistió en la idea de ganar dos encuentros para sellar, definitivamente, la salvación, y aunque comprende el estado anímico del bético confía en que la afición esté el domingo con el equipo: "Estamos en una situación complicada. Necesitamos ganar dos partidos sí o sí para dejar al equipo en Primera División y empezar a pensar en la temporada que viene. No estamos en disposición de pedirle absolutamente nada a la afición porque entendemos la situación por la que han pasado durante muchos años, pero también tienen que ser conscientes de que necesitamos de ellos y de que serán muy importantes en este momento anímico del vestuario para lograr esas dos victorias. Será mucho más sencillo si tenemos su apoyo aun sabiendo que no podemos pedirles nada".

El portero del equipo bético, consciente del hartazgo del hincha que siente en verdiblanco, volvió a recalcar la importancia de que los béticos estén unidos para certificar la permanencia, a la vez que reconocía los fallos cometidos por "todos" este año: "Al bético no se le puede pedir nada. Lo dije el otro día al final del partido en Las Palmas. El bético está muy quemado, y con razón, porque quiere ver a su equipo ganar. Es a lo que va al campo cada fin de semana, pero tenemos que saber cuál es la realidad y que todos nos hemos equivocado a lo largo del año. Hemos cometido muchos errores. Hubo momentos en los que el equipo pudo dar más, pero, a día de hoy, la realidad es que se necesitan dos victorias y que será más sencillo lograrlas si la afición está con nosotros. No es momento de desunión, sino de estar más fuertes que nunca porque se necesita".

Incluso, Adán reconoció que hasta los jugadores sienten el mismo cansancio que los aficionados béticos por las temporadas que llevan sufriendo: "El deportista quiere ganar, como cualquiera. Esa desilusión a pesar de que no lo podemos hacer porque nosotros tenemos que estar hasta la última jornada peleando por conseguir nuestros objetivos. Es cierto que este momento, estando en tierra de nadie sin poder llegar al objetivo de arriba y ver que además no ganas partidos, también quema dentro del vestuario porque vivimos de la confianza, de esa ilusión de ganar y no la estamos teniendo".

Por último, el guardián del Betis volvió a incidir en su idea de ganar dos de los siete partidos que restan por jugarse. "La temporada no está hecha. Hay que ganar dos encuentros y luego está en el orgullo personal de cada uno por querer quedar lo más arriba posible, que es la segunda fase tras esos dos triunfos. Al final ves a un club como éste en tierra de nadie, sin cumplir el objetivo marcado a principio de temporada, y eso también es complicado para nosotros", sentenció Adán, el portavoz del club verdiblanco.