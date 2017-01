Adán: "El presidente, tras la junta, explicó que no había novedad sobre mi situación"

El portero del Betis Antonio Adán ha ofrecido una interesante rueda de prensa, dando mucha importancia al encuentro ante el Sporting, analizando su futuro y confiando en que la lesión de Joaquín no sea muy grave. "Siempre que hay un cambio de entrenador parece que la gente se enchufa más, hace que todo el mundo apriete más para ganarse un puesto y sobre todo para cambiar la dinámica. Eso dificulta más el partido del domingo. Para nosotros es muy importante ganar. Sería acabar con 24 puntos. Sería la segunda temporada con más puntos en los últimos años, por eso el partido del domingo es muy importante", ha indicado el meta bético.

Cuestionado sobre el asunto de su renovación, el madrileño ha sido claro: "El presidente, después de la junta lo explicó y dijo que no había novedad. Estoy centrado en el partido del domingo, y la voz autorizada es el presidente y dijo que no había novedad, así que a seguir trabajando para ayudar al equipo. Estoy muy centrado en el domingo".

En cuanto a la lesión de Joaquín, Adán espera a ver qué sucede con la prueba que el portuense le harán esta tarde: "No parece tan grave y esperemos que no se dilate tanto en el tiempo. Esperemos que esa prueba salga bien y el alcance de la lesión no se tanto. Estamos viendo la línea de Joaquín, que está haciendo un año fantástico. Está siendo un jugador importante allá donde ha estado y este año está aportando mucho y esperemos que esté cuanto antes para seguir ayudando".

Otros temas que el meta ha tratado han sido los siguientes:

Un Betis competitivo: "El otro día demostramos que fuimos competitivos. Estuvimos dominando en un campo que nadie lo hace. El equipo dio otra cara. Nos debemos de quedar con lo positivo. Hemos cambiado la dinámica de los últimos años en casa y eso es fundamental".

Mercado invernal: "Este mercado es mucho más complicado. Tiene menos opciones que el de verano, pero el club seguro que está haciendo un buen trabajo y si refuerza al equipo lo hará bien y si viene alguien será para ayudar a conseguir el objetivo final".

Muniesa: "Hablemos de jugadores que están. Hablemos de José Carlos, que el chaval ha pasado de estar en Tercera a jugar con nosotros y a cumplir de una manera tremenda. Se ha ganado un sitio en el equipo. Lo importante son los que están aquí. Tenemos un partido el domingo de sumar 24 puntos es importante".

Segunda vuelta: "Tenemos que seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo últimamente. A partir de ahí, mirar cuanto más arriba mejor. Nos equivocaríamos por tirar las campanas al vuelo por lograr 24 untos, pero sería positivo para seguir adelante porque trabajamos bien, seguir sumando para sumar arriba".

Liga: "No me preocupa lo que haga el Sevilla. Me alegra que el Madrid como madridista no pierda su primera opinión y que el Betis logre el objetivo".