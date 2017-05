Aire fresco de Salas

El todavía consejero del Betis Rafael Salas ofreció ayer alguna pincelada de la alternativa que presentará, en los próximos días, a la actual cúpula dirigente, formada por Ángel Haro y José Miguel López Catalán. Un proyecto que, a pesar de que aún no se conocen detalles, aparece en la escena actual del conjunto verdiblanco como una bocanada de aire fresco, y en el que confía el abogado para devolver la ilusión a los béticos. "Sigo siendo consejero. En el momento en el que se convoque la junta extraordinaria presentaré mi dimisión y explicaré a los béticos la candidatura. Le he dado muchas vueltas, pero al final voy a luchar por lo que creo y por lo que quiero. El Betis me duele y voy a intentar presentar una alternativa que ilusione a los béticos y que consiga poner al Betis donde se merece. Lo he pensado mucho. La decisión está tomada y el proyecto, muy avanzado", manifestó en Radio Sevilla.

Una alternativa que Salas tiene claro que debe basarse en lo principal, el fútbol: "Por respeto al club, hasta que no se convoque la junta prefiero no entrar en detalles concretos, pero mi proyecto está basado en lo deportivo, en el fútbol, al cien por cien. Yo, si convoco una Junta es para tener la oportunidad de explicarles a los béticos, con pelos y señales, mi proyecto y a partir de ahí que tomen una decisión. Al final, esto es democracia y los béticos tienen que decir qué tipo de proyecto quieren". Así, Salas, que irá de la mano con el también consejero Adrián Fernández, dejó claro que la principal diferencia con el modelo de ABA radica en la forma de gestionar el club en lo deportivo: "Las diferencias son bastante grandes, entre el proyecto que ellos han llevado a cabo y el que yo quiero realizar. Cuando yo explique el modelo que traigo para este club, entiendo que los béticos me apoyarán a mí".

Pese a la diferencia de criterio, Salas mostró elegancia a la hora de referirse a Haro y Catalán, pese a que no está de acuerdo en absoluto con la manera de gestionar la entidad heliopolitana: "Nadie pone en duda las buenas intenciones ni de Ángel ni de José Miguel. Pero hace falta otra cosa. Quiero que los béticos me escuchen. Las buenas intenciones de ambos, de Ángel y José Miguel, son palpables, no se puede poner en duda ni su honradez ni su honorabilidad, pero hace falta otra cosa. Quiero presentar otro proyecto, otra historia, y quiero que los béticos me escuchen y elijan qué Betis quieren".

Salas expondrá su candidatura una vez se convoque la junta extraordinaria -el consejero tiene previsto comunicar la semana que viene al consejo que cuenta con el 5% para que pueda ser convocada-, que todo apunta a que será después del 30 de junio, una vez que se cierre el ejercicio de la actual temporada. En ella sólo habrá un único punto: el cese y nombramiento de un nuevo consejo.