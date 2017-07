Álex Alegría y la segunda mayor venta del Levante

álex Alegría ya ejerce como granota. El delantero era una de las prioridades de la dirección deportiva del Levante, como ya adelantó este periódico, y finalmente, aunque no era lo previsto al inicio, acabó formando parte de la operación con la que Camarasa ha recalado en el Betis.

"Esta venta es la segunda más importante tras la de Keylor Navas", aseguró ayer el presidente del Levante, Quico Catalán, que explicó que para la salida de Camarasa había otro planteamiento que en un momento determinado "fue mejor", aunque el acuerdo global alcanzado con el Betis le parece "más interesante". Y es que el club heliopolitano finalmente abonará ocho millones de euros -siete más uno en variables- por el 80%, además de la cesión de Álex Alegría.

"Vengo con el pensamiento de que no es una cesión, vengo a darlo todo, a defender el escudo que llevaré en el pecho y este club es tan importante como para no pensar en nada más. Vengo con muchas ganas e ilusión, espero que hagamos una muy buena temporada, esfuerzo y sacrificio por mi parte no va a faltar", manifestó el delantero, que fue presentado por el propio presidente del Levante: "Tu deseo de vestir nuestra camiseta ha sido fundamental para la operación. Vienes y provienes de un gran club. Somos un club a lo mejor más pequeño, pero que tiene 107 años de historia y mira al futuro con esperanza".