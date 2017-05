Alexis: “El problema que hemos tenido es de regularidad de resultados”

El entrenador del Betis, Alexis Trujillo, ha ofrecido una rueda de prensa, previa al partido ante el Atlético, en la que ha analizado la temporada actual y ofrecido su opinión sobre la llegada de Lorenzo Serra Ferrer y sobre el choque ante el Atlético. Así, el canario ha explicado el por qué de la irregularidad de esta campaña: “Creo que el problema que hemos tenido es de regularidad de resultados. Sólo una vez, dos victorias seguidas. Es complicado así coger autoconfianza para los partidos. Ese puede haber sido uno de los motivos por el cual el equipo ha estado mermado. También creo que si es cierto que individualmente el equipo ha conseguido en muchos partidos mostrar una buena cara, y en otros, lo contrario. Hay que buscar por qué esos desajustes y esos cambios de rendimiento y actitud, y buscar regularidad. Tenemos una plantilla interesante y creo que ha estado por debajo del nivel que puede dar. Si hacemos un buen análisis y mirando los puestos en los que tenemos deficiencias, hay que buscar correcciones y creo que podemos hacer un equipo que pueda competir y dar alegrías, y tenemos que cortar esa distancia que tenemos con la afición”.

Cuestionado sobre el porqué tanta mediocridad estos años, el preparador verdiblanco indicaba lo siguiente: “Llevo aquí tres años y medio desde que llegué. Fue un año en el que el club logró el menor número de puntos posible en Primera, y eso llevó a un descenso, y eso unido a la situación institucional hacía que el ambiente alrededor del equipo fuera complicado. Se recuperó la categoría, luego el año pasado hicimos una campaña irregular y acabamos en mitad de la tabla y este año queríamos mejorar esa clasificación y no lo hemos logrado, pero el club ha mejorado en muchos aspectos: infraestructuras, en intentar mejorar una obra como el Gol Sur y lo que tenemos que intentar es buscar que haya la mejor tranquilidad posible para que la única adversidad sea el equipo rival. Eso merma mucho. Tienen que llegar los buenos resultados para que haya tranquilidad”.

Otros temas que Alexis han tratado son:

Experiencia como entrenador: “La verdad que bien. Una experiencia nueva. El estar en una situación en la cual hasta a día de hoy era nueva para mí, aunque estuve ya de segundo muy ilusionado, con ganas y a ver si damos buena imagen, conseguir un buen resultado y dar una alegría a la afición”.

Estreno ante el Atlético: “Tenemos la suerte de medirnos a un equipo que está demostrando el gran potencial que tiene. A mí, como jugador, me gustaba mucho jugar contra los equipos que más nombres puedan tener. Nos medimos a un equipo necesitado para su objetivo y que necesita ganar y está realizando una gran campaña. A ver si podemos hacerle un partido trabajado y podemos hacerle un partido difícil”.

Situación anímica del Betis: “El equipo lo he visto después de dos derrotas seguidas y el ambiente no ha estado muy tranquilo en torno al equipo y al club es cabizbajo, pero nuestra misión es recuperarlo lo antes posible. Estamos haciendo un buen trabajo para aumentar la autoestima de los jugadores, hacerles ver que han hecho partidos buenos. Intentar evitar que podamos reincidir en la imagen de los últimos partidos, con cuatro goles”.

Serra Ferrer: “Creo que no lo voy a descubrir ahora. En las anteriores etapas en el club demostró su compromiso, aparte de su gran valía. Tiene una mentalidad ganadora terrible y va a ser una llegada importante. Conoce la idiosincrasia del club y aportará mucho para mejorar lo deportivo”.

Contacto con Serra Ferrer: “He hablado con él, hemos tenido buenas conversaciones, pero no desde ahora, desde que nos separamos tenemos buena amistad. En estos últimos días he vuelto a habar con él y su llegada va a ser importante para el club, conoce la entidad y el ambiente y creo que su experiencia puede ser muy positiva para buscar soluciones y que haya tranquilidad para intentar ser positivos y sumar, y que el club logre sus objetivos”.

Objetivo: “Lo que estoy intentando es recuperar que los jugadores mejoren en la autoestima. Creo que a nadie le gusta recibir cuatro goles. Ese tipo de partidos merman la imagen del club y el prestigio de cada uno de los jugadores y les he hecho ver que ellos son capaces de realizar buenos partidos y a mí me gustaría que dieran esa versión de equipo incómodo e intenso, seguramente tendremos así posibilidades”.

Posible once: “La alineación la estamos meditando con mis colaboradores. A lo mejor puede haber un cambio de sistema para este partido”.

Simeone: “El Cholo como jugador y entrenador está mostrando su valía profesional. Los partidos que disputó en su época de futbolista y su currículum es muy bueno, pero yo cuando salgo a jugar un partido solo pienso en la victoria y eso intento infundir los jugadores. Sabiendo la gran adversidad que tenemos, a ver si somos capaces de conseguir un buen resultado y darle una alegría a la afición”.

El Atlético: “No creo que estén deprimidos. Hicieron una buena eliminatoria, sobre todo en la vuelta. Tuvieron sus opciones y no se rinden nunca. Vendrán a lograr su objetivo. Vamos a ver si somos capaces de hacer un partido difícil”.

Ambiente: “Sería entendible que cuando salgamos al campo ese primer recibimiento sea negativo. Una vez que ruede el balón, intentaremos poner intensidad en el juego y contagiar a la grada”.

Su continuidad: “Yo en el fútbol he visto tantas cosas… Quedan dos partidos. Me han dado la posibilidad y el mundo del fútbol es tan grande que se cambia todo de un día para otro. Me quedo con el final de temporada y veremos qué sucede”.