Ángel Haro: "Si entramos en dinámica negativa, podemos complicarnos la vida"

El presidente del Betis, Ángel Haro, expresó este miércoles su preocupación por los últimos resultados negativos del equipo y dijo que éste tiene que empezar a ganar "cuanto antes" porque si entran en una dinámica negativa, se pueden complicar la vida y "los jugadores son conscientes de ello".

Haro se reunió este miércoles con jugadores y cuerpo técnico tras el entrenamiento para trasladarles el sentir de la directiva y pulsar su estado de ánimo tras la dura derrota contra el Villarreal (0-1) que suscitó las críticas de la afición; y manifestó a la radio del club que no se pueden "relajar ni el más mínimo instante".

La plantilla, según desveló Haro, ha captado y recibido bien el mensaje en una reunión en la que "ha habido diálogo" y en la que los jugadores aceptan que no están ganando "y que es responsabilidad de ellos sobre todo", por lo que se "han comprometido con más trabajo, que es lo que pueden hacer". "Veo que hay un buen ambiente en el vestuario, la unidad es importante en situaciones más críticas. Todavía no hay que poner la voz de alerta pero sí hay que estar atentos. Ellos son conscientes de que no estamos jugando mucho en este final de temporada", aseguró el mandatario bético, quien insistió en que se están tomando medidas para evitar "no tener que pasar dificultades a final de temporada".

Respecto a la figura del entrenador, Víctor Sánchez, Haro dijo que habla mucho con él "y entiende que cada vez se están cogiendo automatismos más importantes, pero también está preocupado" por ganar y puntuar "cuanto antes para dar tranquilidad" y que "crean en su trabajo". "La conclusión es que hay cosas que mejorar. Por supuesto que hay una autocrítica, no podemos equivocarnos más", subrayó Ángel Haro, quien apostilló que tienen que dar "ese pasito" que les está faltando y que "no queda otra que trabajo, trabajo y más trabajo".