Apología del estilo

En el Betis se mantiene plena confianza en Quique Setién y el propio entrenador también se muestra convencido de su propuesta de fútbol. Así lo manifestaron ayer el presidente, Ángel Haro, y el cántabro, durante la presentación del Club de Negocios Betis Experience, que se desarrolló anoche en el Gol Sur del Benito Villamarín.

"La palabra es confianza. Hay que tener confianza en este entrenador y en su esquema de juego. Cuando lo contratamos sabíamos cuál era y mantenemos la confianza en él y en el equipo de trabajo", indicó Haro, que insistió en esa apuesta realizada con Setién pese a jugadas como la de Villarreal que tanto debate generan entre los aficionados: "El riesgo forma parte de cualquier actividad diaria, pero cuando se tiene un esquema de juego muy claro hay que mantenerlo. Cuando los profesionales vayan asimilando esos conceptos, lo que aparece a priori riesgo se convertirá en automatismos para jugar como quiere Quique. Soy optimista con este equipo, con este grupo humano, sabe lo que tiene entre manos".

Si las palabras del presidente respaldan al entrenador, éste ya había manifestado previamente, en su charla a los asistentes al acto, esa confianza en su filosofía de fútbol. "Cuando me contrataron expuse lo que quería para este equipo, que era llevar a cabo idea de juego de la que en el futuro uno pueda gozar y estabilizarla en el tiempo. Todo en esta vida lo necesita. Tenemos una oportunidad de desarrollarla y lo único que necesitamos es un poco de tiempo", indicó el preparador verdiblanco, que ya va conociendo a la afición verdiblanca y esos cambiantes estados de ánimo según los resultados de cada jornada: "Aquí ganas y eres feliz, y si a la siguiente semana pierdes hay depresión. Lo importante es mantener la tranquilidad y estabilidad. No voy a cambiar por ganar o perder un domingo, tengo mis convicciones de siempre. Serán buenas o malas pero son las tuyas. Aquí ha habido varios modelos en los últimos años y pocos estaban contentos. Todos reclamaban épocas anteriores para llevar al equipo más arriba. Lo importante es mantener la tranquilidad y la estabilidad".

Insistió Setién en lo innegociable de su modelo, pese a las críticas que pueda recibir en determinados momentos como en el primer gol del Villarreal del pasado domingo. "Quiero que todo el mundo se sume a esa idea. Creo que una inmensa mayoría sintoniza con ella y lo único que necesitamos es un poco de tiempo. Ese tiempo es como el que necesita el club para salir de la crisis que ha tenido en estos años y entre todos podemos conseguirlo", expuso el preparador verdiblanco, que prefirió quedarse con la acción que originó el 0-1 y que representa a la perfección su ideario de juego: "No sé de qué seré capaz pero sí que voy a poner todo el entusiasmo para hacer lo mejor posible y convencer a futbolistas de que pueden jugar tan bien y hacer un gol de 17 toques. Me encantaría que todos los domingos fuera así pero no es fácil".

No sólo de lo que espera de su equipo habló el técnico verdiblanco, sino que también dejó elogios para la organización de la entidad. "El Betis está muy bien estructurado y con esta afición y el potencial que tiene, si se le da tiempo, no sé cuál puede ser su límite", manifestó el cántabro, que desde su llegada ha señalado esa capacidad de trabajo en grupo para tomar las decisiones deportivas. "Todavía no soy bético del todo, soy verdiblanco del Racing, pero espero serlo con el tiempo. Aquí estoy encantado", reconoció Setién, inamovible en su pensamiento de que su idea de fútbol acabará calando en Heliópolis.